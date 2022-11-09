名廚張克勤以東南亞的羅望子，結合燈籠椒和獨家香料，賦予麻辣鍋湯底酸、甜、辣新滋味。(錢都涮涮鍋提供)

鍋物套餐均一價359元，即日起到11月底，嘗鮮價329元，兩款聯名鍋物供應到明年2月底。(錢都涮涮鍋提供)

天冷嗑鍋！氣溫下降，熱騰騰又方便的火鍋是不少人冬天最愛的美食之一。創立26年的連鎖平價鍋物「錢都涮涮鍋」，首度邀請知名質男主廚張克勤聯手，研發酸辣唰嘴的「燈籠酸辣紅湯鍋」和濃郁溫潤的「蒜香豚骨白湯鍋」兩款冬季限定鍋物。鍋物套餐有豬雞羊牛等6款肉品可選，均一價359元，即日起到11月底，嘗鮮價329元。

「錢都涮涮鍋」1997年創立迄今，走過26個年頭，相信許多台灣民眾並不陌生，品牌的昆布湯頭更是招牌鍋底，多年來人氣不墜。為了提供消費者更豐富的鍋物體驗，「錢都涮涮鍋」首次邀請質男主廚張克勤研發季節限定的風味湯頭。張克勤歷時3個月，精心研發出紅白兩款滋味各異的火鍋湯底。

有「廚師界木村拓哉」美名的張克勤，有著一張與港星林峯相似的明星臉，近26年的廚藝資歷，累積豐富的專業知識與深厚粵菜、 原住民料理和台菜功力，多年來代表台灣征戰世界各地的廚藝競賽，將粵菜與原民料理元素結合，帶上國際舞台，獲獎無數；張克勤2019年時也一舉拿下「世界粵菜廚皇大賽」金牌，更成為2021年「金蘭香菇素蠔油」年度廣告代言人。提到與「錢都涮涮鍋」的緣分，他笑稱「3歲就開始吃錢都了，從小吃到大。」因為「錢都」的創始店在桃園，地緣因素，他求學時期常去光顧，也因此當「錢都」邀請他研發新風味的湯頭，他二話不說馬上就同意。

新品「燈籠酸辣紅湯鍋」深藏主廚細膩的巧思，橘紅色的湯頭，相較傳統紅通通的麻辣湯頭，視覺上更顯溫和，卻同樣撩人食慾。張克勤以西式番茄湯為基底，加入東南亞知名的酸香食材羅望子，以及其他獨家香料，秘密武器還有中式的燈籠椒，醃製20天後取出融入湯鍋，大火熱煮15分鐘後，再慢熬2小時，即成這道「燈籠酸辣紅湯鍋」。主廚揉合了西式、泰式、中式食材，賦予麻辣湯酸、甜、辣新滋味，讓麻辣湯也能直接喝，湯頭濃郁溫順，香辣中帶有天然果酸，有點結合了冬蔭功和羅宋湯的滋味，頗為唰嘴。

另一道「蒜香豚骨白湯鍋」則是將亞洲人喜歡的粵式煲湯融入台灣火鍋文化，以粵菜煲湯為基底，上湯以花膠與豬骨燉煮，加上白胡椒粒，多重香味融合，奶白色的湯品，喝起來濃稠溫潤，膠質滿溢，淺嚐一口就唇齒留香。兩款聯名鍋物供應到明年2月底。