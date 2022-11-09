國民黨立委吳斯懷今（9）日在立法院質詢提到，他的辦公室接到國軍現職幹部陳情，希望能夠恢復《軍事審判法》；國防部長邱國正表態指出，軍法對於領導統御是正面的，「我個人當然贊成」，也認為不會濫用，但目前仍有程序問題，因此無法打包票。

立院外交及國防委員會今邀請國防部與國有財產局報告「國軍所屬空置土地、營區、訓練場地平日巡察維護作法及未來運用規劃」，並備質詢。吳斯懷提到，從他2020年就職立委以來，就呼籲要恢復《軍審法》，如今《軍審法》修正10年過去，軍中基層幹部的領導統御大受影響，軍中基層營、連長等幹部，不敢管、不能管也管不動下級部屬。

吳斯懷舉例，往年曾有一名派駐東引的二兵，以陪女朋友過生日為由4天未歸營，最後被判無罪；關指部一名士兵在長官女排長的牙刷上塗精液也被判無罪；裝甲旅官兵逾假記大過，也是無罪。

吳斯懷說，近5年來有32件衛哨廢弛、擅離職務、暴行犯上、抗命逃亡、妨害性自主等情事，但9成都被判無罪、緩刑或易科罰金，質疑「這讓部隊怎麼管理？一管下級就告你」，並詢問邱國正是否贊成恢復《軍審法》？

邱國正回應，軍法是把「利刃」，對於領導統御各方面是正面影響，但恢復需要程序，他個人無法打包票，不過國軍非常關切相關問題，若有違法犯紀就會依法來辦，該撤職、汰除就馬上處理。

吳斯懷追問表示，他了解邱國正的難處以及恢復軍法的難度，但還是想希望能了解邱國正對於恢復《軍審法》的態度。

邱國正回應，「我個人當然贊成，這對領導統御各方有利」，而且外界有聲音質疑會濫用，但其實《軍審法》只要照著程序走，都會有監控管制，不會有濫用情形。