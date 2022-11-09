嘉義科學園區環評初審未過，國民黨嘉義縣長候選人王育敏陣營批評民進黨政府面對執政縣市發展停滯，以為隨便圈地蓋個科學園區就可以敷衍了事，還各種取巧只想快速闖關，被環評委員發現大跳票，炒短線作為缺乏完整規畫及配套，是中央、地方一起聯手欺騙縣民，經不起檢視，嘉義縣長翁章梁強調，嘉科園區還是按既有進程處理中，且就算是一般工業區環評審查也沒有一次就過，根據委員意見修正後就會送環評二度審查。

王育敏今與嘉義縣議會國民黨團議員李國勝、詹琬蓁、王啓澧、蔡信典及林于玲舉辦記者會，質疑民進黨從中央到地方，上下聯手一起炒短線，質疑嘉科今年4月才成立籌備辦公室，民進黨中央就誓言今年年底要通過環評，還已經開始招商，尤其嘉科規畫88公頃，不需強制進入二階段環評，顯見民進黨的科學園區規畫完全是「政治考量」，結果現在連第一階段環評都被點出諸多基本規畫問題而打槍，顯見民進黨急就章的潦草規畫絲毫未考慮可能對嘉縣土地帶來的負面影響。

王育敏質疑，台灣近年全台供電不穩已是事實，太陽能又為間歇性發電難以做為企業長期穩定的主要發電來源，民進黨中央曾保證過台灣不缺電，結果近年屢屢停跳電，翁章梁憑什麼承諾所有園區的用電都足夠充裕？

此外，環評委員提到的產業流水排放將衝擊嘉義縣的農民，王育敏認為此舉將嚴重導致農民的土地及用水比現在的汙染風險高出許多，甚至有造成食安威脅的疑慮，痛批翁章梁居然敢說自己「農業優先」。

李國勝則說，民進黨不斷大內宣嘉義的未來建設，目前看到只是房價跟土地價格不斷升高，有炒作土地嫌疑，連總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌多次南下嘉義宣傳、剪綵，只是在做秀，稱民進黨是「說得一畚箕，做的只有一湯匙」，詹琬蓁以馬稠後產業園區為例，鹿草居民在自來水管線重新規畫後，需花幾千元裝加壓馬達才能好好用水，現在嘉縣又畫了那麼多產業園區跟科學園區，是否會造成用水、用電排擠？，要求翁章梁說明清楚。

翁章梁說，工業區開發經過設計規畫，一般需經過環評審查，且一般工業區環評審查也沒有一次就過，環評委員都是獨立委員，一定會提出很多意見和修正部分，當天環評初審，用水、用電相關單位都說沒有問題，科學園區還是按既有進程在處理，明年1月31日前會再送第2次，會把相關委員的意見做修正。

南科管理局表示，行政院今年1月3日同意推動嘉義科學園區，現在辦理非都開發計畫、環評等相關實質程序，義科正如期推動中，至於園區規畫空污採1.2 倍全額抵減、提升用水回收率、使用再生水、使用再生能源、廢棄 物資源化等，均參考最近發展趨勢，另亦自主辦理健康風險評估，結果屬低風險，7日於專案小組初審會議審查，將參照委員建議強化修正環説書，預計11月底送環保署再審。