長期以來，日本一直是美國國債的主要買家，但近期狀況卻出現改變，日本連續兩個月減持美債，引發市場關注，若日本持續拋售甚至縮手，可能導致美債流通性降低的危機，進而對金融市場造成衝擊。即使如此，有專家認為，日本是為了向市場證明有足夠的能力干預匯市，馬上能用到的資源，比想像中還要多。

綜合外媒報導，日本是美國國債最大的持有國，但規模一直在縮小，8月日本持有的美債規模約1.2兆美元，創下2019年12月以來的新低，瑞穗證券首席外匯分析師Masafumi Yamamoto表示，日本一直在拋售美國國債，干預措施能有效降低日圓貶值的壓力。

外界擔心日本此舉將導致美國金融市場出現震盪，尤其美國財政部長葉倫曾在10月表示，擔心美國債市因缺乏流通性而陷入崩潰，尤其從事美國債券交易的做市商資產負債並沒有增加太多，但美債的供給量卻持續攀升。

即使到目前為止，日本拋售美債的量尚未衝擊市場，但市場仍擔心若日本為了拯救匯率繼續拋售美債，SMBC日興證券外匯策略分析師Yuji Yamazaki則認為，美國與日本肯定就減持美債達成協議，或許可能是日本拋售短期美債，降低美債殖利率的壓力。

Yuji Yamazaki認為最主要的原因在於，日本是想要向市場發出強烈信號，告訴大家日本有足夠的彈藥干預匯市，可以抵擋任何攻擊。