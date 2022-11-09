警方安撫告知老翁，才知道妻子擔心其連夜未歸，通報警方協尋之故才被攔查。(圖／警方提供)

家屬接獲通知趕到派出所，感謝警方貼心的協助，讓老翁得以平安回家。(圖／警方提供)

台中市一名8旬林姓老翁，日前晚間從大里住家送貨至彰化即未返家，老翁妻子在家遲遲未等到丈夫歸來，急趕赴霧峰警分局國光派出所報案協尋，經霧峰警方利用行車紀錄查詢系統確認老翁駕駛車輛於豐原區圓環路一帶出沒，遂通報豐原警方協助攔查，順利助老翁與妻子團圓返家。

警方指出，豐原分局豐原派出所警員郭耕毓於日前上午10時16分許，在所值班時，接獲霧峰警分局國光派出所通報，一名80歲林姓失蹤老翁駕駛銀色車輛出現於豐原區圓環一帶，郭員立即使用行車紀錄查詢系統，不斷更新林翁最新位置，並派遣線上巡邏警力巡佐吳嘉興、警員許哲恩與湯巧庭前往尋找。

員警分析老翁駕車於圓環一帶繞圈，最新位置位於豐原區圓環北路往三豐路方向時，立即於前路口(圓環東路與文化街口)等候攔查老翁車輛，起初老翁慌張地誤以為自己係因交通違規才遭員警攔查；經員警安撫告知才知道是妻子擔心其連夜未歸，通報警方協尋之故才被攔查。

員警尋獲老翁後，隨即聯繫老翁妻子告知其老翁平安無事的消息，老翁妻子這時心中罣礙才放下，並向員警表示，丈夫4日下午9時從大里區家中送貨至彰化就未歸，且又未攜帶手機，因擔心丈夫安危於4日下午10時38分許至國光派出所報案協尋，幸好平安無事，十分感謝警方提供熱騰騰的漢堡、豆漿與茶水供丈夫使用。

豐原派出所副所長曹志瑋提醒，民眾家中若有身心障礙人士或易失蹤的家人，應當多加用心與愛心照料，並可製作緊急聯絡資料卡配掛載在身上，或於衣服繡上姓名及電話，以利民眾或警方儘速幫其找到回家的路。