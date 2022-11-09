Uber Eats 慶入台滿六週年，將於11月12日起連續三個週末，分別在台北、台中、高雄三地舉辦最潮台味夜市「 Uber Eats 潮有市」活動，規模更勝以往，匯聚70攤人氣台味美食、超夯夜市遊戲、以珍奶為主題設計的品牌獨家好禮、金曲獎得主「壞特?te」等19組表演卡司等豐富活動，邀請民眾到場體驗最潮、最好玩、最好吃的台味夜市。

此外，Uber Eats平台也推出隱藏版「加購優惠」功能讓民眾生活便利加乘，並於11月9日起祭出在地美食滿額折、熱銷生鮮雜貨5折起、Uber Eats App 新用戶2折優惠、Uber App 同慶送乘車優惠等好康齊發。

為讓民眾點購餐點的同時，也能輕鬆補貨生鮮日用品，Uber Eats 推出「加購優惠」功能，讓消費者在下訂部分美食外送訂單後，可於10分鐘內在「訂單準備中」畫面下方橫幅點選「新增商品」，選擇加購優市、全聯或屈臣氏等特定合作商家夥伴的商品，並享有加購訂單免外送費優惠。完成加購選擇後，消費者也可於訂單明細中，分別查看兩間商家合作夥伴的餐點與商品訂購明細。無論是點購早午餐並加購中午備餐食材，或晚餐點購排骨飯加購補貨洗澡用的肥皂及洗髮精，加購優惠功能讓消費者僅需支付第一筆訂單的外送費用，即可擁有更加流暢且經濟實惠的外送體驗。

Uber Eats 歡慶六週年，攜手生活風格品牌「出外人」，首次打造全台最潮夜市「Uber Eats 潮有市」活動，結合台味市集與音樂表演擴大規模舉辦，分別於11月12日及13日在台北華山1914文化創意產業園區、11月19日及20日在台中老虎城購物中心、11月26日及27日在高雄巨蛋戶外廣場，連續三個周末的下午1點至晚上9點，與民眾一起大啖在地美食、享受chill音樂、玩遊戲拿品牌獨家設計好禮，邀民眾體驗最潮的台味新食尚。

歡慶六週年， Uber Eats 不僅打造最潮台味夜市，吃喝玩樂一次滿足，更祭出在地美食及生鮮雜貨外送優惠等四重超優好康，邀消費者用最台美食生鮮狂歡同慶。

優惠好康1為在地美食滿額折、買一送一：首波於即日起至11月22日期間，點購指定活動餐廳單筆訂單金額滿299元，即可現折40元，Uber One 、優饗、雙享方案會員獨享最高折1次60元折抵優惠；第二波於11月23日至12月6日期間，點購指定活動餐廳美食可享買一送一優惠，Uber One 、優饗、雙享方案會員單筆訂單金額滿299元可再享1次8折優惠（最高折抵70元）。

優惠好康2為生鮮雜貨5折起：即日起至11月22日，Uber Eats攜手city'super、DON DON DONKI 唐吉訶德、Green ＆ Safe、傳統市場、全聯、大潤發、7-11、楓康超市、亞尼克等合作商家夥伴及Uber Eats優市，推出熱銷品項買一送一、週年慶專區商品5折起。於指定商家合作夥伴點購滿799元，輸入優惠序號【歡慶六週年】，可享2次9折優惠（單筆最高折抵150元）。首次訂購 Uber Eats 優市的消費者，於即日起至12月31日輸入優惠序號【優市同快6】，可享1次6折優惠，單筆消費須滿200元（最高折抵150元）。

優惠好康3新用戶享2折優惠：Uber Eats App新用戶於即日起至12月31日輸入優惠序號【優食生日快6】，可享2趟美食外送2折優惠（單筆最高折抵300元），單筆消費須滿80元。

優惠好康4Uber App同慶送乘車優惠：Uber App新用戶於即日起至12月31日輸入優惠序號【優步同快6】，可享2趟120元限定乘車優惠。