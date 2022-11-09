今年來油價呈現大幅波動，之前因聯準會持續升息及美國的釋放戰備原油影響，使油價回檔至83美元左右，近期再回到90美元之上，向百美元叩關，法人表示，能源及天然資源在長期供給不足的情況下，價格有機會續強，天然資源類股上漲動能不減。

近期油價攀升主要原因，匯豐資源豐富國家債券基金經理人曾淼玲指出，包括：一、石油輸出組織國家達成協議減產，二、冬日將至，俄羅斯可能利用停止供應石油及天然氣，逼迫親近烏克蘭的西方國家讓步，三、中國20大後可能經濟解封，需求上升，不再將多餘能源（尤其是天然氣）釋出。

對於原油後市看法，富蘭克林證券投顧表示，美國政府在過去半年釋出大量原油儲備後，目前儲備原油水準已來到1984年以來低點，後續勢必有回補需求，且亞太國家逐步開放邊境也將推升航空用油增加，評估原油需求面仍具韌性。另一方面，OPEC＋投資不足導致產能受限、多數成員國本就難以兌現產量目標，其宣布大規模減產亦突顯該組織具有調節原油市場供需與價格之能力，加以俄烏地緣政治風險升溫俄羅斯原油遭制裁，供給面將對油價形成支撐，預期油價可望維持於較高價位水準區間整理。

曾淼玲強調，如果全球景氣沒有進入嚴重的衰退，造成需求的下降，能源及天然資源在長期供給不足的情況下，價格會持續強勢，甚至進入所謂的超級景氣循環中。

富蘭克林證券投顧表示，能源類股獲利強勁自由現金流量充沛，資產品質顯著提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，有利能源股偏低的評價水準獲得提升。

匯豐投信則認為，無論短期或是長期，天然資源基金是好的避險工具，但是因為波動較大，部位比重不宜超過總投資的10％，隨著低庫存與供需失衡持續存在，再加上北半球即將進入冬季，石油輸出國組織近日的減產舉措為企業盈利提供了較高程度的保護，考慮到該行業的強勁表現，估值仍具有吸引力。對於風險意識較高的投資人，投資使用資源國家債券基金較為適合 。