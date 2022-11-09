斗六市最大水域紫藤湖是雲林科工區竹圍子區的滯洪池。（周麗蘭攝）

紫藤湖的吊橋，夜間有燈光照明，十分浪漫。（周麗蘭攝）

斗六市長林聖爵感謝斗六市施瓜寮環保志工維護紫藤湖。（周麗蘭攝）

雲林科工區竹圍子區滯洪池「紫藤湖」是斗六市區內最大水域，開闢迄今20年小樹終於成林，但步道也破損了，斗六市公所今年7月以最省錢的方式整修，在斗六市公所公用課、施瓜寮社區居民細心維護下，清幽如斗六市的祕境。

紫藤湖的環湖步道1.3公里長，步道磚塊、欄杆破損不少，斗六市市長林聖爵指示保留堪用的，只切除毀損處重鋪，廠商檢查總計切除25處，每處約1公尺寬，以水泥押花方式修補，與紅磚步道外觀無違和感。

林聖爵今（9日）與施瓜寮社區理事長曾建榮、社區環保志工隊驗收修繕成果。

曾建榮說，斗六市公所這次全面維修做得非常好，欄杆、步道、燈柱全部整修，目前煥然一新，也感謝志工的維護每週打掃，紫藤湖是斗六的地標之一，歡迎市民都來散步休閒。

市長林聖爵表示，這次修復步道並沒有全面刨除，只針對潮濕、易滑路段用高壓水柱清洗，破損之處做局部修復，效果非常好，民眾也都很稱讚，斗六公所不浪費資源，不浪費人民的一分錢，把事情做到最好，這是大家共同處理的事。

林聖爵說，感謝理事長和志工們努力維護環境，讓紫藤湖維持漂亮，他仍要呼籲民眾垃圾不要亂丟，遛狗的人要處理排泄物，持續共同維護環境，讓所有人都享受悠閒。

雲林縣府今年積極鼓勵各鄉鎮市公所闢設寵物公園，虎尾鎮公所率先完成一個，林聖爵表示，寵物公園他還在考量中，排泄物是最大難題，寵物主人若公德心不足，可能造成公園周邊民怨，他目前希望先把所有公園整理好，加強宣導民眾帶毛小孩出門的責任觀念，讓民眾帶著寵物一起出門散步。