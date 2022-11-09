故宮近日爆發有損壞文物事件，且故宮院長吳密察被質疑似有隱匿不報等情事。新黨及藍天行動聯盟今天（9日）赴監察院聲請監委彈劾吳密察。

新黨主席吳成典痛批，3件故宮文物因人為疏失破損，院長吳密察依法有督導責任，其未盡督導之責在先，且隱埋事實在後，依公務人員任用法第一條「公務員應恪守誓言，忠心努力，依法律、命令所定執行其職務。」且故宮有其應遵守之典藏保管規則，吳密察對此法規應知之甚詳，竟意圖隱匿文物遭毀損之資訊，對於古文物之保管顯有違失，且此行為經爆料後外界才知道，是否有人謀不臧，故意隱匿等偷龍換鳳等轉賣國寶情事，也請監察院調查。

吳成典表示，吳密察違法情節重大，聲請監委依憲法第97條第2項及監察法第6條之規定，提案彈劾，並移請公務員懲戒委員會審理，以申官箴。

藍天行動聯盟主席武之璋也說，行政單位有明顯疏失時，監察院應主動調查，以前他以為民進黨不會動故宮的腦筋，因為就算把故宮文物弄出去也很難偷偷轉賣，畢竟全世界都在看，但如今發現民進黨比想像中更壞、更笨，吳密查根本不承認自己是中國人，怎會愛護中國文物，當初任命他也有問題。

監委則在會見了新黨與藍天行動聯盟後，表示將受理本案，吳成典提醒監委要馬上處理，否則人民也會對監察院失去信任。