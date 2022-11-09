因確診隔離中的基隆市長林右昌說，國道客運2088是他任市長後的政績，並痛批謝國樑為了選舉已經瘋狂。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長候選人謝國樑9日找來國民黨副主席郝龍斌為其輔選，並在臉書上表示基隆首條國道客運2088是由郝爭取，9日上午也與郝共同搭乘2088來到基隆。但卻遭民進黨基隆市長候選人蔡適應及基隆市長林右昌痛批，直指2088是在林右昌任內通車，並指謝是市政草包。

謝國樑8日晚間在臉書表示，9日將邀請國民黨副主席、台北市前市長郝龍斌為他輔選，他指出，他擔任立法委員時，為基隆市的通勤族爭取到國道客運9026，而郝龍斌也在2015年為基隆爭取到了國道客運2088，謝國樑表示，這兩條路線都已成為基隆通勤族不可或缺的交通工具。

但這樣的說法，卻引起綠營的不滿。民進黨基隆市長候選人蔡適應9日上午在掃街時便表示， 2016年國道客運2088通車時，郝龍斌卸任台北市長已經接近兩年，也不是立法委員，如何能爭取2088通車？

蔡適應競選總部發言人沈詠珮補充，如果謝先生有用功，上網查一下就知道，2088通車典禮，是在2016年3月20日，我們只想問謝國樑先生，怎麼會說出「2015年郝龍斌爭取到2088」這種離譜的事情？沈詠珮表示，奉勸謝國樑，自己要當市政草包，也不需要拉別人一起鬧笑話！

基隆市長林右昌也指出，全基隆市民都知道「2088快捷公車」是他落實政見，與柯文哲市長合作推動完成的第一條快捷公車，跟郝龍斌沒有任何關係！

林右昌說，2014年12月6日，他邀請剛當選的柯文哲市長來訪基隆，兩人就台北基隆未來的合作發展進行會晤，那天兩人就台北與基隆兩市合作達成三點共識。一、捷運延伸基隆案，台北市支持協助；二、合作興建青年住宅；三、開放基隆市公車直達台北之路權。就是因為有第三點共識，柯文哲市長支持開放台北市路權，才有後來第一條2088城際快捷公車。

林右昌痛批謝：「上帝要他滅亡，必先使他瘋狂」！日前，謝國樑先生找對基隆市最不好的前交通部長葉匡時來輔選；昨天，散播9026要改道、減班的不實消息，惟恐天下不亂，造成通勤民眾恐慌；今天又找對基隆市最不好的前台北市長郝龍斌來說2088是他爭取的。只能說他為了選舉已經瘋狂，必為市民所唾棄，也顯示選情敗象已露！