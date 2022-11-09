2022九合一大選進入倒數，中華亞太菁英交流協會針對高雄市長選舉民意調查。依據協會最新民調顯示，尋求連任的高雄市長陳其邁與國民黨高雄市長候選人柯志恩各項民調數字仍有不小差距，陳其邁支持度為51.7％，柯志恩則只有19.4％，雙方差距超過3成。

中華亞太菁英交流協會進一步分析一定會去投票的民眾，民調顯示，陳其邁獲得61.3％支持，而柯志恩則為23.3％，2人的差距為38個百分點。而在看好度部分，高達71.2％高雄市民看好陳其邁會順利連任市長大位，認為柯志恩有機會勝出的民眾僅有7.6％。

中華亞太菁英交流協會指出，比較市長支持度與政黨傾向交叉分析，陳其邁拿下泛綠陣營89.0％支持，泛藍陣營中仍拿下13.8％支持度，而在中間選民中，共有37.4％選民支持陳其邁、14.1％支持柯志恩，另有46.2％尚未表態。

分析各年齡族群支持度，陳其邁均維持在5成上下的優勢，尤其是20到29歲青年族群，陳其邁超出柯志恩46.5個百分比以上的支持度。而柯志恩在各年齡層的支持度幾乎都低於2成，僅在40到49歲族群獲得26.1％支持，在50到59歲獲得22.5％支持。同時資料顯示，柯志恩在20到29歲青年族群的支持度僅有14.3％，顯見柯志恩雖然努力主打年輕選票，但遲遲未能獲得青年族群的肯定。

中華亞太菁英交流協會表示，此次民調訪問於2022年11月3日至11月6日執行。成功訪問1004位20歲以上有投票權的高雄市民眾，以高雄市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1％。此次調查抽樣方法採分層比例隨機抽樣法。以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。

中華亞太菁英交流協會進一步指出，為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後一碼隨機的方式抽取電話樣本，並依據內政部戶政司人口資料庫公布的台灣地區2022年1月人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。