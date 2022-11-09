周大觀文教基金會持續推動「全球熱愛生命運動」，提倡「天生我材必有用」長達25年，今年的全球熱愛生命獎章得主，包括土耳其色盲藝術家法提．庫屈克，印度史懷哲賈內許等15國生命鬥士近日會師台北。

多障多藝天使莊筱清舞動生命開場，《中國時報》社長王綽中等代表周大觀文教基金會，提前頒發全球熱愛生命獎章，肯定聽障跨國漫畫家呂欣怡、多障多藝天使莊筱清，同時歡迎各界11月14日前，到中正紀念堂3樓4展廳參觀「畫出希望．彩繪人生—聽障跨國漫畫家呂欣怡V.S.多障多藝天使莊筱清感恩聯展」。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，聽障跨國漫畫家呂欣怡，小時候因為臍帶繞頸導致缺氧，造成80％聽力中度受損，終身攜帶助聽器，高中美術班畢業後，進入台藝大視覺傳達設計系就讀，以繽紛的想像、多元的世界，對漫畫創作情有獨鍾，以《要是未曾相遇就好了》、《假戲真做的我們》等作品刊登韓國知名漫畫平台，見證漫畫不只跨越國界，更跨越身體障礙，用畫發聲．畫愛世界，成為漫畫跨國揚名韓國第一人。

周大觀文教基金會執行秘書張芝瑄表示，多障多藝天使莊筱清，嬰兒期即因先天代謝異常，造成多重障礙，在家人的愛與鼓勵中成長，化多障為多藝，發展出烘焙、繪畫、蝶谷巴特、拼布等藝術領域的興趣，迄今已參加40次聯展，不斷積極學習，用藝術豐富她的人生，朝著藝術領域不斷邁進。

2019年6月出版的導盲犬《高小揍找工作》紙黏土繪本，是莊筱清紙黏土創作突破的轉捩點，近來更以個人油畫改版成拼布或紙黏土創作，不斷跨越一階又一階的障礙，未來她期盼擁有自己的文創工作坊，能夠自力更生、自助助人。