台灣綠色立委聯盟舉辦電影《流麻溝十五號》欣賞會。（張嘉玲競選辦公室提供）

台灣綠色立委聯盟舉辦電影《流麻溝十五號》欣賞會。（張嘉玲競選辦公室提供）

台灣綠色立委聯盟舉辦電影《流麻溝十五號》欣賞會。（張嘉玲競選辦公室提供）

台灣綠色立委聯盟在昨（8）日下午在新北市中和區環球購物中心舉辦電影《流麻溝十五號》欣賞會，並於映後舉行座談。電影出品人暨湠台灣電影公司負責人姚文智親自出席，新北市中和區議員候選人張嘉玲擔任主持人，替這部講述白色恐怖時期關押於綠島新生訓導處「女思想犯」的故事，能與民眾有深度交流的機會。

前立委謝欣霓、張清芳、李顯榮、曹來旺、陳曼麗、林重謨等台灣綠色立委聯盟前立委，電影投資人蘇慧珍也來到現場，共同參與這場電影欣賞會。

張嘉玲表示，非常感謝綠委盟，能帶來這麼棒的作品，來跟中和鄉親分享。看完電影，能充分感受到姚文智的用心。台灣的影視，需要更多有心、有願望、有夢想的人來完成。

張嘉玲說，自己十分感動，也希望感動之外更要行動。他鼓勵在場鄉親，認識台灣的歷史，希望「流麻溝」是一個開始，而不是結束。憑藉姚文智的才華、大家的心意與行動，讓台灣人更認識這片土地，還有這裡的歷史與故事！

電影出品人姚文智開玩笑說：「大家剛看完，心情一定很沉重，金拍謝！」他同時分享離開政治後拍電影的心路歷程。姚表示，在2005年擔任新聞局長期間，就感觸台灣沒有人拍出「白色恐怖」等相關議題的影視作品，或許是人們心中都還有座「警總」；反觀南韓，卻拍出了《我只是一位計程車司機》，其他描述「光州事件」的影視作品也有20、30部。

姚文智也希望「流麻溝十五號」能夠有承先啟後的作用，將更多台灣的故事推向主流影視市場，讓台灣人能說出自己的故事。

姚文智感謝大家這麼捧場，很受感動，這是他第一次擔任台灣歷史故事敘述電影的出品人，還需要各位多多支持。目前上映第11天，票房大約是1700萬元，要到1億2000萬元才能回本，概念是要有40萬人來電影院看這部片才能達標，尚須努力。

最後姚文智也打趣地向在場的前立委們「拜票」，請他們多多捧場、包團體票，也向大家說如果覺得這部電影真的很深受感動，能在社群媒體上宣傳，讓更多人來觀賞這部訴說台灣歷史的電影。