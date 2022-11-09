【LIVE直播】戶外口罩11月確定將鬆綁？指揮中心最新說明｜2022.11.09 （中時新聞網）

國內今天新增24798例本土個案，境外移入個案新增59例，死亡個案新增66例，其中死亡人數較前一天的15人，遽增340％，亦較上周同期增加24.5％。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，比起上周三降低25％左右，也是延續下降趨勢。

本土個案分布前六名為新北4053例、高雄3565例、台中3381例、台南2419例、桃園2343例、台北2194例。周志浩表示，本土個案較上周三下降25％左右，持續下降趨勢，希望趨勢能夠持續，也提醒民眾雖然下降，但仍有2萬多人確診，仍須注意防護措施。

境外移入個案新增59例，為26例男性、33例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自奧地利、日本、越南、義大利、菲律賓(各1例)移入，另54例感染國家調查中。入境日期介於今年9月27日至11月8日。

死亡個案新增66例，為36例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、38例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月17日至11月6日，死亡日期介於10月7日至11月6日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明其中2例死亡個案，40多歲男性曾接種3劑疫苗，有肝硬化等慢性病史，11月3日因胸痛、呼吸困難至急診，診斷為肺炎及疑似心肌梗塞住院，快篩陽性確診並通報，11月6日就因病況惡化於醫院過世，死亡診斷為新冠肺炎併呼吸衰竭。

另一名40多歲死亡個案為女性，曾接種3劑疫苗，有慢性神經系統疾病 ，10月4日發燒、咳嗽，快篩陽性確診，接受居家照護，10月7日因全身抽送醫，疑似腦炎，收治加護病房，給予瑞德西韋、類固醇等藥物，仍不幸於10月19日死亡，死因為新冠肺炎及腦炎。

另外，國內今天新增中重症181例，其中117例中症、64例重症，其中包括1例青少年重症個案，為13歲女性。羅一鈞說明，13歲女性未接種新冠疫苗，有先天性多重疾病，10月26日起發燒、嘔吐，10月28日就醫PCR採檢陽性，檢查有肺炎，住院使用瑞德西韋治療，當天因氧氣濃度降、呼吸窘迫，插管使用呼吸器並轉入加護病房，目前病況穩定，仍在加護病房治療中。

指揮中心統計，目前國內青少年重症個案累計25例，分別為12例肺炎、7例MIS-C、5例共病、1例心肌炎，其中6例死亡。