以《大學生了沒》出道的蘿莉塔長相甜美、性格直爽，是綜藝節目的常客，她近日在年代《樂活so much》透露自己「腸子經常掉出來」，需透過擠壓身體才可將腸子推回去，導致她外出吃飯不敢吃太多，必須準備內褲備用。

蘿莉塔表示自己患有「疝氣」，跟朋友在外面吃飯時，只要吃太多，腸子就會帶下來，她笑言很多人聽到她的病症都會疑惑表示「這不是只有男生才會有嗎？」蘿莉塔解釋，其實男女都會有這樣的疾病，並且她從小就有這問題，開過2刀卻又復發，而蘿莉塔淡定表示：「現在如果腸子掉下來，我也能自己推回去！」

蘿莉塔大方分享自己是如何將腸子推回去，她說她會隨身攜帶一件「小尺碼內褲」，在腸子掉出來時立刻穿上，再將腳縮到椅子上，讓身變成一團用力擠壓，這樣就能將腸子成功推回體內；但也因為患有疝氣，蘿莉塔的排便非常不順，也曾在半夜因便秘導致肚子痛到送急診，她無奈的說：「明明沒有吃很多，體重卻多2公斤，根本不敢吃太多東西！」《樂活so much》周一至周五下午4點於年代MUCH38台首播。