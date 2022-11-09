早餐是一天最重要的一餐，不少人會選擇吃穀片加牛奶，認為這樣健康又有飽足感，但泌尿科醫師戴定恩和整形外科醫師李秉勳表示，穀片沒有想像中健康，市面上大部分的穀片都有高糖分、高熱量、人工添加物多的問題，一不注意就可能踩雷，甚至引發糖尿病。

戴定恩、李秉勳在臉書粉專發文指出，很多人誤以為穀片是健康的早餐選擇，但其實仔細看包裝背後的營養成分就會嚇一大跳，因為大部分穀片的糖分都超標，每100克穀片含有15克糖即可視為高糖，就算是標榜無糖的穀片，也可能添加水果乾、蜂蜜、麥芽糖等糖分，一不注意就可能踩雷。此外，戴定恩和李秉勳也分享了含糖穀片的4大隱藏地雷。

●人工添加物多

含糖穀片大部分經過多次加工，含有大量砂糖或糖漿、蜂蜜、椰子油、色素、香精等人工添加物，吃多了對人體不好。

●高糖高熱量

曾有媒體報導一碗含糖穀片的糖分比可樂還高，如果再加入大量果乾、蜂蜜、糖漿，熱量更是爆炸，高熱量高糖，長久吃下來容易肥胖、提高慢性病風險。

●吃越多皮膚越差

高糖誘使身體和皮膚不斷發炎，不但導致皮膚變差，還會讓外表加速衰老。

●有糖尿病風險

部分穀片除了高糖還有高鈉，容易引發腎臟疾病、糖尿病、肥胖問題，提高各種慢性病風險。