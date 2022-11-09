草莓鹹點好特別，台北萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge即日起至2023年2月28日止，推出期間限定「草莓狂想曲」下午茶饗宴，由主廚團隊規畫設計，特選當季新鮮草莓搭佐金箔、龍蝦凍、北海道干貝等，打造四款奢華草莓鹹點，並以草莓主題揉合有「巧克力界愛馬仕」之稱的法芙娜風味巧克力、自製柚子奶油醬、粉紅胡椒、小農蜂蜜等元素，推出八款經典歐式甜品。「草莓狂想曲」雙人下午茶每套2,080元＋10％，享兩人份鹹食甜點與飲品，若想來點儀式感，則可選擇升級版下午茶，每套2,680元＋10％另享粉紅氣泡酒兩杯。

台北萬豪酒店大廳Lobby Lounge嚴選當季新鮮草莓打造「草莓狂想曲」下午茶饗宴，推出四款奢華鹹點與八款經典甜品。甜點包含「柚子草莓蛋糕」豔紅的玫瑰造型，以草莓果泥及帶檸檬風味的草莓凍為夾心，抹以日本柚子汁製成的柚子奶油醬，層次感十足。饒富趣味的「蜂蜜草莓泡芙」，手工泡芙填入輕盈的日本中澤奶油與法芙娜白巧克力，擠上在地小農龍眼蜜香緹與新鮮草莓果醬，點綴特製粉紅胡椒蛋白霜提味，入口後尾韻留有獨特香氣。「綜合果乾馬卡龍」主廚創意發想將義式牛軋糖結合法式馬卡龍，以酒釀綜合果乾、草莓乾、焦糖杏仁丁加入蜂蜜熬煮成內餡，再拌入新鮮草莓丁，軟糯香甜不黏口，與外層馬卡龍小圓餅一同品嘗，口感極佳。

外型極具現代感又俏皮的「草莓巧克力慕斯」超吸睛，以獨特莓果風味的孟加里黑巧克力，包裹草莓果泥內餡，藏入草莓果凍和覆盆子白蘭地甘那許，酸甜草莓和香濃巧克力交織迷人滋味。以及經典「英式草莓乾丁司康」，麵糰揉入乾燥草莓碎粒，每日熱騰出爐可搭配手工草莓醬或酸奶抹醬，令人口齒留香。本次草莓系列鹹點亦是一大亮點，草莓用量不手軟，特選生食等級的北海道干貝炙烤切片與新鮮草莓層層堆疊，創造鹹甜交織的「北海道干貝酪梨草莓酥餅」。「綜合莓果波士頓龍蝦凍」特製莓果凍包裹波士頓龍蝦肉，搭配底層酥皮口感驚豔。以及風味十足的「煙燻鮭魚草莓堡」與香滑清爽的「義式黑醋瑞可塔乳酪草莓塔」等四款精緻鹹點，宛如置身甜蜜花園，品味草莓千變萬化的味蕾享受。

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