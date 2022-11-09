由知名藝人代言的線上博奕遊戲城「包你發」，遭彰化員林警分局偵破掛羊頭賣狗肉，實際上是經營詐欺、賭博的洗錢水房。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

李姓主嫌涉嫌經營包你發、聚寶線上遊戲城，以遊戲幣變相兌換現金，不法金額超過34億元，訊後依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法賭博罪將李嫌等7人，移送台中地方檢察署偵辦。（吳建輝翻攝）

楊志傑說，狡猾的歹徒將據點藏在樓中樓中，當時警方從一樓進入後，樓中樓上的犯嫌正忙著兌換現金，絲毫沒有察覺警方到場。（吳建輝翻攝）

由知名藝人代言的線上博奕遊戲城「包你發」，遭彰化員林警分局偵破掛羊頭賣狗肉，實際上是經營詐欺、賭博的洗錢水房，李姓主嫌涉嫌經營包你發、聚寶線上遊戲城，以遊戲幣變相兌換現金，不法金額超過34億元，訊後依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法賭博罪將李嫌等7人，移送台中地方檢察署偵辦。

洗腦的電視廣告「包你發娛樂城 - 莞婷識賢包你發」、在手機平台擁有超過50萬玩家下載，主打正宗實體遊藝場機台，像是麻雀無雙、台灣黑熊、變臉等經典遊戲原汁原味呈現，而李姓主嫌指揮旗下6 名成員，透過「包你發」、「聚寶」遊戲城等之遊戲幣、新臺幣，進行洗錢等工作。

員林分局分局長楊志傑表示，今年8月間在高雄查獲以陳姓主嫌為首的詐欺洗錢水房6千萬元後，向上深入追查，歷經3個多月偵查，7日持拘票及搜索票將李嫌等7人查緝到案，並查扣現金740萬、保時捷、賓士汽車各1部及相關贓證物。

楊志傑說，狡猾的歹徒將據點藏在樓中樓中，當時警方從一樓進入後，樓中樓上的犯嫌正忙著兌換現金，絲毫沒有察覺警方到場，隨後上前將正在操作的匯兌的歹徒一網打盡，全案詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法賭博罪將李嫌等7人移送台中地方檢察署偵辦。

彰化縣刑大大隊長許忠彥表示，彰化縣警察局各分局從今年7月起執行「旅館、民宿、出租套房等住宿處所」清查工作，每週清查轄區200餘處住宿場所，其中8月在北斗鎮一處民宿查獲9名人頭帳戶被害人、3名詐欺集團幹部；同月在彰化市一處汽車旅館查獲2名人頭帳戶被害人、3名詐欺集團幹部。

楊志傑呼籲，警政署為防杜國人求職受騙，淪為詐欺、暴力拘禁被害人，保障人民財產安全，即刻阻絕不法金流，警察機關依「識詐、堵詐、阻詐及懲詐」等4大面向執行，持續將各類型詐欺案件列為查緝重點，加強查扣不法金流，不法之徒切勿心存僥倖，以身試法。