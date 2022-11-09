台北市「北投磺港溪再造計畫」兼具防洪與美觀。圖為北投磺港溪再造工程的模擬圖。（北市水利處提供／張芷瑜台北傳真）

磺港溪流經台北市北投區，與民眾生活密不可分，「北投磺港溪再造計畫」9日舉行開工動土典禮，兼具防洪與美觀，水利處總工程司張凱堯表示，總共有5段工程，C段是從延壽橋到西安橋之間的工程，要將車道移至同一側，河道則移至與公園接壤，能夠還地於河，最快2024年7月完工。

北市2019年推動「磺港溪再造計畫」，起點為薇閣國小至基隆河匯流口，總長約3公里，總工程經費約7億8800萬元，並在2020年陸續辦理多場地方說明會、工作坊及專家學者座談會，其中C段中游段範圍是從延壽橋到西安橋之間，在去年完成都市計畫變更公告。

台北市長柯文哲表示，磺港溪流經北投市區，可說是北投的母親河，這套計畫最初是為了防洪，今日是工程費最大，比較困難的C段開工，完工後可增加滯洪量，設計也兼顧美觀，把奇岩1、2號公園併進來。

北市水利處說明，「磺港溪再造計畫」裡上游加蓋段，打造全齡化休憩空間；中游段則將磺港溪與沿線的奇岩1號和奇岩2號等公園結合為生態親水公園廊道，供民眾休憩，增加滯洪空間提升防洪能力，下游段則以「低衝擊開發」為原則，施設人行步道及串連自行車道，可往北串連至新北。

張凱堯指出，「磺港溪再造計畫」總共有5段工程，有2段已先完工，有1段則配合北投市場完成再來整體規畫，另一段則將在12月發包，其中C段工程從延壽橋到西安橋之間規模最大、工期最久，將在2024年7月完工，工程最大挑戰是讓河道與車道改道。

張凱堯說明，本來河道在中間，兩邊各是往南、北的單行車道，現在把車道移到同一邊，河道則移至與公園接壤，等於改變地貌，並且還地於河，而此處交通量大，也要注意交通管制，先做局部交通改道，新河道做完再把舊河道廢止，做新河道也要注意有無破堤、水流是否順利導排。