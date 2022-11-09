民進黨新北市長候選人林佳龍今舉辦「北海七星璀璨大亮點計畫」政策發表記者會。他指出，新北市升格12年預算加倍，但如果從具體來看八里、淡水到瑞芳、貢寮等地區，不僅沒有升級反而被降級邊緣化，這也是為什麼要提出「北海七星璀璨大亮點計畫」原因，批新北市長侯友宜讓新北市的發展失衡，所以需要他來加以診斷提出對策。

林佳龍也進一步提出交通、觀光、產業等三支箭，包括7項交通建設、15項觀光建設及5項產業政策，共27個亮點建設計畫，包括高快速公路交通網可以讓北海七星快速移動，對整體觀光及產業發展很重要；觀光則是這裡最寶貴的資產，而隨著交通觀光的進步，可以讓人們有好的生活環境，就可以招商引資，創造高薪資的就業機會，可以完全大翻新，要有大格局首都圈，要有國際城市區域的願景規畫。

林佳龍強調，「很清楚新北市的病症，就是外圍地區邊緣化，原來市區空洞化」，讓偏鄉因為升格反而降級，他會整合大翻新計畫，讓城市擁有全新的視野跟規劃。他也表示，侯友宜從副市長到市長12年，但因為這個區域人少票不多，侯友宜只是去參加活動、剪綵、割稻尾，沒有好好大翻新，結果還要講2030願景，而且不要說政見了，他過去的政績就讓新北市的發展失衡，「所以需要他來加以診斷提出對策」。

林佳龍競選辦公室政策執行長王義川則表示，北海七星11個行政區，從台北縣升格為新北市之後，偏鄉依然還是偏鄉，距離位於板橋區的新北市府的行政區，是最遙遠的地方，相關的公共建設發展也比較緩慢。

所以今天要向大家公布新北市北海岸及大東北角11個行政區的「北海七星 璀璨大亮點」27項亮點建設計畫。當中涵蓋了交通建設、觀光建設以及產業發展的區域建設。也向大家承諾，林佳龍當選市長後，會跟地方的立委、議員以及長期關心地方發展的市民，一起努力達成這項建設計畫。