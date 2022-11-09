據觀察者網報導，今天（9日）早盤，受大陸人民銀行支持民企發債融資2500億元（人民幣，下同）的利多消息鼓舞，A股與H股的地產概念股再次集體飆漲，其中不乏早已構成實質性違約的房企。分析師認為，上述政策雖透露出大陸政府穩定樓市和經濟的決心，但並不足以解決開發商的財務困境，預計大陸房地產行業仍將出現更多的債務違約。

今天的港股市場，旭輝控股一度漲超50％，龍光集團、碧桂園、弘陽地產、新城發展、時代中國等多股漲幅超過20％，佳源國際、合景泰富、中梁控股等漲幅超過15％。

此外，今天的A股市場，陽光城、金科股份漲停。地產債方面，16金地02、20碧地02、G17龍湖3、21龍湖01等多支債券價格漲幅也超過20％。

值得注意的是，上述暴漲房企中，不少早已構成實質性違約。

中國銀行間交易商協會（National Association of Financial Market Institutional Investors）昨天（8日）晚間宣布一項民營房企融資的重大利多消息，為落實穩經濟一攬子政策措施，支持民營企業健康發展，在人民銀行的支持和指導下，將繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」），支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資。

「第二支箭」由中國人民銀行再貸款提供資金支持，委託專業機構按照市場化、法治化原則，通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業發債融資。預計可支持約2500億元民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。

據美國之音報導，香港信誠證券（Prudential Brokerage）有限公司副董事張智威（Alvin Cheung）表示，儘管該計畫對開發商的幫助可能並不大，但中央政府釋放出的信息顯示出穩定樓市和經濟的決心正在提振市場的情緒。

大陸人行出手支持民營房企，正值中國房地產開發商負債累累、現金匱乏、艱難地尋找新的資金來源來完成工程項目，並向供應商付款之際。在過去一年裡，陸續有多家房地產開發商暴雷，出現海外債務違約。

最近，投資者一直擔心危機正在加劇，因為據信得到政府支持的公司也在拖欠款項，比如旭輝控股集團和綠地控股。

全球投資銀行「傑富瑞」(Jefferies Financial Group)分析師陳樹金（Shujin Chen的音譯)在給客戶的一份報告中表示，「我們認為，在最近出現違約後，這是幫助龍頭民營開發商緩解流動性的一大步。」但他認為，即使如此，鑒於大陸房地產銷售復甦乏力，預計該行業仍將出現更多的債務違約。

野村證券表示，由於新房銷售的長期萎縮可能會使今年的資金來源減少3.3兆元，因此擴大計畫帶來的收益不太可能足以解決開發商的財務困境。

大陸房地產市場10月份表現持續低迷。私營部門的數據顯示，房價和銷售額下降，表明新冠肺炎的嚴格防疫措施打擊了消費者信心，房地產市場信心低迷、前景黯淡。