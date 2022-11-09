花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉從醫長達33年，過去曾為提供偏遠地區更多醫療服務，身兼醫師與司機，帶著一名護理師和一位慈濟志工，在山區村落開啟「定時、定點、定人」義診和衛教服務。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉（右）從醫長達33年，推動東部安寧緩和照護不遺餘力，獲頒花蓮縣第15屆醫療奉獻獎。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉從醫長達33年，不僅開拓偏鄉巡迴醫療模式，1996年更成立東部第一間安寧療護病房，且任職於國健署署長期間，更透過政策、實務等，加強患者個別照護品質，致力推動安寧緩和照護，打造高齡友善的慈悲關懷城市，榮獲花蓮第15屆醫療奉獻獎殊榮。

來自香港醫師世家的王英偉1989年從台大醫院、台北醫院完成家庭醫學體系訓練且升任主治醫師後，便與妻子到啟業第3年的慈院服務，創辦家庭醫學科。

然而，花蓮縣幅員廣大，王英偉為提供偏遠地區更多醫療服務，在慈院支持下，身兼醫師與司機，帶著一名護理師和一位慈濟志工，在山區村落開啟「定時、定點、定人」義診和衛教服務，提供中風病人、心臟衰竭病人居家照護，醫療車里程數短短1年超過10萬公里，可謂跑遍花蓮山區部落能跑的地方，後續並與慈濟基金會合作，啟動「貧病醫療保健服務」，結合公衛護理師、社工，化被動為主動，走進深山部落、偏遠社區，追蹤因病而貧及無法就醫的病人。

慈院1996年成立東台灣第一間安寧療護病房「心蓮病房」，王英偉身為籌設和耕耘病房的領頭羊，隔年便赴日本、英國取經，發展出屬於台灣本土的安寧療護經驗，全方位照顧病人，並提議與其他醫院的安寧病房以「遠距視訊會議」定期透過個案討論、分享、交換意見。

由於王英偉積極推動「以病人為中心」的安寧療護，強調「全家、全人、全隊、全程、全社區」的五全概念，讓生命能從樂活走到善終，重視病人臨終心願，便陸續幫病友圓夢，包括舉辦病房婚禮、畫展、詩展、影展，帶病人返回遠方的故居等，甚至開啟「心蓮旅行社圓夢計畫」，帶著病人一圓家庭旅行夢。

「沒有一個病房會像家，也沒有一個家會像病房」，王英偉認為，家才是最無可取代的，是人們最熟悉、最自在、最有安全感的地方，因此他鼓勵病情穩定的病人出院返家，接受居家安寧，而慈院2012年在經濟部支持下，結合雲端科技成立「讓病人安心回家」專案，打造「安寧居家整合性服務平台」，讓偏鄉病患家屬等照顧者能透過遠端視訊處理患者的突發症狀。

此外，王英偉在國民健康署署長任內，促成並見證亞洲第一部以病人為主體的法律《病人自主權利法》，讓「善終」成基本人權，卸任後，他則重返醫療第一線，接任慈院緩和醫學中心主任，但其身影不只出現在醫院，更多時候都是在安寧居家幫助病人，讓家屬及照顧者安心。