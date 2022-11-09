金門農工養殖專業技術在國內頗負盛名，與多所國內大學也都有進行產學合作(于家麒攝)

將現撈的新鮮土虱處理後，以咖哩等香料醃漬一夜後即可準備下鍋炸出美味(于家麒攝)

經過養殖科師生與廚師相互研究改良，終於也製作出這道美味的「LELE GORENG」(烈烈夠嫩)(于家麒攝)

「LELE GORENG」(烈烈夠嫩)每位上菜，限量80份，送完為止(于家麒攝)

金門農工養殖科師生用心的來做這道印尼料理，希望來自印尼的移工們會喜歡(于家麒攝)

受疫情影響，部分國家仍國門緊閉，很多前來金門謀生活的印尼移工已有好多年不得返鄉與家人團聚。為紓解這些離鄉背井移工的思鄉之情，國立金門農工職校養殖科師生，特別利用近期自行培育盛產的塘虱魚(土虱)，製作道地的印尼料理「LELE GORENG」(烈烈夠嫩)，免費提供印尼移工們嚐嚐闊別己久的家鄉味，一口炸土虱，解一次鄉愁，數量80份，送完為止。

金門農工校長吳志衍表示，塘虱魚、泰國蝦跟多種魚類養殖科師生都有在進行培養與繁殖，專業技術上在國內也頗負盛名，與多所國內大學也都有進行產學合作；這次剛好利用學校自行培育的塘虱魚盛產之際，舉辦印尼移工家鄉菜送暖活動，慰藉紓解他們因疫情阻撓無法回家團聚的思鄉之情，讓他們留在金門的工作崗位上照顧地區長者時能更加專注，與雇主的相處也能更加和諧，歡迎聘有印尼籍移工、看護的雇主們來電登記，連絡電話082-335603或私訊國立金門農工養殖科臉書登記。

金門農工養殖科主任董倫如說，塘虱魚也就是俗稱的土虱，在國內的烹飪上通常是以藥燉來做料理；因為在疫情發生前他曾多次到過印尼，在當地品嘗過以土虱製作的「LELE GORENG」印尼道地料理，風味獨特；憑藉著腦海中那份美味的印象，與廚師相互研究改良，終於也製作出這道美味的「暗黑料理」(土虱體色暗黑寓意)，如今烹飪技術也趨成熟，搭配現撈新鮮食材，便與養殖科師生來舉行這項有意義的活動。

校方表示，雖然「LELE GORENG」不是特別珍貴的美食，但在金門，塘虱魚就只有金門農工養殖科有養殖，而師生們也很用心的來做這道印尼料理，希望來自印尼的移工們會喜歡。因製作上也需要時間，目前先推出80份免費讓印尼移工們品嚐思念已久的家鄉味，，送完為止，視情況再加碼，請雇主們登記時留下姓名及連絡電話，預定於11月13日上午10點至13點在養殖科養殖場領取，並出示印尼籍移工證明，逾時不候。