社福團體主張國家全面禁售紙菸。（陳鴻偉攝）

社福團體認為菸防法案又在立院「睡著」，大家要叫醒它。（陳鴻偉攝）

10多年未修訂的菸害防制法，2022年終於在立法院一讀通過，但此後因朝野認知差過大，目前仍在協商中，主張「全面禁紙菸」的社福團體，擔心法院又在立院「睡著了」，9日近百人在群賢樓演行動劇，陳情民眾拿手機設鬧鈴，用各種鬧鈴聲，高喊：「菸防法起床了！」、「不要再睡了！」

發起活動的新北市家長志工教育成長協會，9日搬來3張床墊，擺在立法院群賢樓外，以此比喻立院就像法案沉睡的溫床，再由3名志工身著菸防法字樣的衣服，躺在床墊呼呼大睡。

協會理事長何若萍說：「菸防法每拖一天，就多一個國民受到煙害的侵擾。」根據國健署最新統計，全台有近八萬名學生淪為吸菸族，更有超過六成的民眾，支持行政院版菸防法盡速完成修法。

修正草案包括全面禁止電子煙在內等類菸品、納管加熱菸、禁止加味菸，提高禁止吸菸年齡至20歲，擴大室內公共場所禁菸並加重罰則。何若萍認為，最好明訂全面禁售紙菸，並且設定落日條款，讓煙害不再荼毒台灣的下一代，也讓台灣能早日成為一座無煙的淨島

根據台大退休教授魏國彥投書媒體指出，美國有研究報告顯示，肺部專科醫師不認為尼古丁的攝入與慢性阻塞性肺病呈現正相關；雖然尼古丁是菸草製品讓人成癮的原因，但大多數菸草引發的疾病，並不是由尼古丁直接引起，而主要是由菸草燃燒時同時產生的煙霧與有害物質所致。

魏國彥認為，吸菸的健康危害，從來不是尼古丁的多寡，而是燃燒衍生的問題；不管是傳統紙菸，或新式低尼古丁菸品，只要燃燒產生煙霧的有害化學物質，就會引發心血管及肺部相關疾病。

正因為問題關鍵在「燃燒」，不是「尼古丁」，所以紐西蘭政府推動『無煙政策』，預計讓年輕的民眾終生無法購買燃燒式紙菸，社福團體希望立法院不只要讓菸防法趕緊起床，更應該考慮全面禁售紙菸的目標。

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