台中市市長盧秀燕今（9）日特別刊出「2023消防形象月曆」內頁，兩位身材精實的美女大展攀岩專業技巧，相當吸引目光。盧表示，台中市政府消防局今年月曆以「女力崛起•專業展現」為主題，由9位優秀男性及5位優秀女性形象大使擔綱主角，盼藉月曆輕鬆吸睛的方式，讓市民更了解防災避難及預防。此消息引熱議，大批網友直呼讚。

盧秀燕今日在臉書發文，刊出一張兩位女消防員穿著黑色背心，正在攀岩展現嫻熟專業技巧的照片，向各界宣布「2023消防形象月曆來囉！」

盧秀燕指出，台中市政府消防局今年月曆以「女力崛起•專業展現」為主題，由9位優秀男性及5位優秀女性形象大使擔綱主角。消防員上山下海、出生入死，守護市民，「各個是城市英雄」，盼藉月曆輕鬆吸睛的方式，讓市民更了解防災避難及預防。

此文引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「市長加油，高票當選」、「台中有燕子市長真好，市長加油，加油」、「這一定要讚起來的啊！也一定要支持市長媽媽的啊」、「好棒的照片，展現充滿陽光與專業的台中消防員形象」、「好想要一本喔」。