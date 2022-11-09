針對國民黨立院黨團及新竹市長候選人林耕仁9日舉行記者會痛批前新竹市長林智堅將動物園「水泥化」等多項問題，市府隨後發出嚴正聲明澄清表示，相關市政建設絕無不法，若有不法，請提出證據，市府並強調，林耕仁為了選舉任意抹黑，令人遺憾，更戕害市府同仁投入的努力，對他的選舉不會有任何加分。

市府產發處表示，前市長林智堅推動「動物園再生計畫」有成，成果有目共睹，深獲全國民眾喜愛與肯定，更成為高雄壽山動物園再生計畫的借鏡，2020及2021年皆專程率隊來訪考察，參考增進動物福祉、提升市庫收入等成功翻轉經驗與多元效益。

產發處指出，動物園自2019年12月底重新開園至今，遊園人數已累積突破300萬人次，平均每年約120萬人次，為再生計畫前3倍，並提升相關規費收入挹注市庫收入，動物園再生計畫前平均年收入約837萬元，再生計畫後平均年收入近4300萬元。

產發處同時強調，動物園定位非展示珍奇異獸，而是生命教育最佳場域、提供動物良好生活環境。「交換代替購買」為動物園最重要宗旨，從2011後即無購買動物，有心人士頻稱動物園為標本館，是惡意中傷，也更凸顯公部門需大力推廣生命教育的重要性。

市府表示，動物園再生工程將動物5大展場面積提升至原有的1.5倍以上，擴大動物活動空間、提供良好棲地，並積極透過與全台各園積極互動交流，如將絨鼠借展至高雄壽山動物園、其羊駝借展至新竹，讓動物成為「城市行銷大使」，帶動國人關注愛惜動物，未來將持續提升動物福利，積極推廣生命教育。

文化局也說明，將軍村共89戶眷舍原依「國軍老舊眷村改建條例」作都市更新，全數拆除改建，林智堅上任後，市府團隊主動向國防部申請都市計畫變更與眷村改建作業，將其中15棟登錄為歷史建築才免於被拆除的命運。

文化局呼籲，各界應尊重文化資產修復議題的專業，而非到了選舉就當作選票提款機，將軍村修復工程相關主要標案皆經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員評選，過程完全依政府採購法辦理。

兒童探索館部分，工務處則表示，兒童探索館原先為前市長許明財任內舉債15億遷回世博台灣館，因缺乏在地連結，衍生諸多問題，被戲稱為「地表最大捕蚊燈」。林智堅上任後積極爭取經費，推動轉型計畫、打造「兒童探索館」成為孩子們「探索知識、發現樂趣、啟發夢想」的夢想基地。

工務處指出，「兒童探索館整修統包工程」進度達80％，惟施工期間遭遇疫情、原物料成本飛漲、缺工等情事，廠商出現財務問題，未能積極履行合約義務與責任，導致工程停頓，期間市府多次積極輔導協助，卻未見改善，本案已於9月終止該廠商契約，後續清算結案後，將重新上網招標，盡速完成後續未完成的工程項目。

市府也強調，「兒童探索館整修統包工程」未來將依政府採購法第101、102條規定，追究廠商應負責任，並列為拒絕往來廠商，杜絕劣質廠商承攬公共工程。