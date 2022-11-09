雲林是全台唯一沒有縣志的縣市，縣長張麗善昨(8日)在臉書宣布，這一直是所有鄉親的遺憾，但是即起將用雲林的故事，完成台灣歷史最後一塊拼圖，乘載雲林文化、歷史、信仰價值的雲林縣志編纂正式啟動！

張麗善指出，隨著1621年顏思齊來台，雲林自此躍上歷史舞台，隨著時代更迭、科技進步，成就我們現今生活的樣貌，不變的是雲林人的質樸、善良與韌性，以及先祖乘風破浪的勇氣，而這一切的一切都是雲林的根，值得、也必須被好好記載下來。

張麗善表示，民國64年完成的「雲林縣志稿」，很可惜沒有通過文獻會審查，上任後積極促成縣志的編纂工作，在數次的拜會懇託下，終於成功邀請土庫出生、剛從國立中央大學歷史學研究所退休的吳學明教授擔任總編纂，同時網羅包含中央研究院翁佳音研究員在內的國內學界與地方文史菁英，將以最嚴謹的學術規範，合力完成史上首次的修志任務，要用5年的時間敘述400年歷史，雲林縣志預計115年出版。

對於縣志，張麗善期許能以最具地方特色與生命力的方式，完整記載雲林的歷史底蘊，堆疊鄉親的在地認同，也非常鼓勵各位鄉親如果有雲林相關資料或是老照片，都歡迎提供給縣府，讓縣志因為你的參與更加豐富完整。