許維恩和王家梁今出席UGG新品發表會分享穿搭，2人將在許維恩11月11日41歲生日時舉行婚禮，籌辦將近半年，席開25桌。2人婚紗照在床邊拍攝，沒穿西裝華服，而是走休閒居家路線，彼此頭靠頭廝磨，充滿愛意，王家梁說會選這張照片是因為自然又好看氛圍溫馨。

他也透露結婚誓詞已經寫過3個版本，第1次求婚講過一次、第2次是2人在馬爾地夫蜜月，第3次就是婚禮這次，3個版本都不同，還擔心同樣的話講3次會沒感情，沒想到準備誓詞的當下還是很感動。他回憶2人在馬爾地夫拍攝講誓詞橋段時，剛開始要準備誓詞還沒有頭續，沒想到正式開拍時，自己先紅了眼眶，「因為我們一路經歷很多事情。」他也說婚禮當天的誓詞，也是在感動情緒下寫完，「婚顧跟我要誓詞要作手卡，怕做太多張，所以當天我會盡量背下來。」

這次婚禮走溫馨精緻路線，沒有迎娶也沒After Party，因為2人工作都很滿，婚禮安排交給專業的婚顧公司，夫妻倆也不會為婚禮細節吵架，唯一較為困難的地方就是座位的安排，王家梁：「比較怕會有臨時打電話說不能來的，這樣座位又要再跟飯店喬。」還笑說第一次辦婚禮才發現困難重重。往後結婚紀念日和生日同一天，會不會有少過一個節日的遺憾？許維恩笑說：「這樣最好，我真的是個很懶得過節的人。」