詐騙集團用假「貝萊德」公司名義，以假投資手法詐騙。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方將涉案3人送辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市警察局刑事警察大隊接獲民眾報案，遭冒用「貝萊德」投資管理公司名義來假投資詐騙，其中一名被害者約30多歲，將出社會後賺來的300多萬積蓄全拿去投資，未料無法出金後才發現被騙，欲哭無淚。警方查出嫌犯鍾女等3人涉嫌在小港區設水房，警方查扣做案手機、WIFI分享器、進口名車等證物，全案依法送辦。

一名年僅30多歲從事服務業的女子，在今年5月份時從臉書貼文發現投資廣告，隨後加入飆股投資群組後，就有假老師上課，宣稱可下載「貝萊德」投資APP，以放長線釣大魚方式，初期以小額出金獲利予被害人，等她陸續將出社會以來的積蓄約300萬全投入後，該網站客服以各種理由推託無法出金，她才驚覺被騙報警。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊表示，正版的「貝萊德」公司的APP是無法在台灣無法下載，詐騙集團以該公司名義，設置假APP，騙被害人匯入其他帳戶中，經手金流高達千萬。

員警循線掌握27歲的鍾姓女子等3名嫌犯，嫌設在高雄小港區設置水房，於10月底前往實施搜索及拘提等強制處分，當場查鍾嫌等3人違法事證，並查扣4支做案手機、WIFI分享器、2輛進口名車等證物，全案依觸犯刑法詐欺罪、洗錢防制法等，移送高雄地方檢察署偵辦。