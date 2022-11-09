據台灣世界展望會於今年調查受助兒少，發現女孩未吃三餐比例高於男孩，缺乏家人照顧的女孩必須更早學會照料自己和他人，在求學上，女孩靠工讀或獎學金作為生活費來源的比例也相對高於男孩，顯示清寒女孩在生活及學習資源的侷限。

在公家機關服務的李業鈺，22年來，前前後後資助了20名孩子，有男孩、女孩；有原民兒童及國外遠方兒童。加入展望會兒童資助後，未婚的她用平等心和孩子們通信交流，關心孩子們的生活及學習，就像結交了各地難得好友的緣分。

李業鈺回顧自己身為女性的成長歷程，才剛18歲就需工作支持求學，也曾承受家境不寬裕的壓力，更能將心比心體會孩子的匱乏，待她工作穩定便決定在孩子的需要上付出。

展望會表示，雖然國內外女孩困境難以立刻終結，但從一個生命的轉變開始，就能接續創造更多契機。台灣世界展望會持續在第一線促進國內外兒童權益工作，邀請民眾加入「兒童資助計畫」，一同提升女孩教育發展、學習自我保護，或支持男孩培力、加入性別友善社團，懂得尊重性別、友好善待，一起推動明日世界更好的希望。