前主播劉芯彤口條流利，台風穩健，外加亮眼外表，被觀眾大讚是「正港美女主播」；劉芯彤性格活潑大方，絲毫不吝嗇分享私下生活日常，不過卻突然發文詢問「要去哪裡申請低收入戶」，立刻引起網友議論。

劉芯彤於昨(8)日晚間在臉書發文，開頭第一句話就直問：「請問要去哪裡申請低收入戶？」她引述行政院主計總處發布，2020年底家庭平均每戶擁有資產1263萬元，「這數字是指在金融資產包含現金、存款、股票加計房子、土地、車輛，減去房貸、信貸的淨額。」

劉芯彤嘆說，她拿出計算機東算西算，算了一整個晚上，快把計算機按爛了，「我確定和老公是低收入戶無誤，因為我們家距離1263萬，很遠很遠，大概是地球和火星這麼遠的距離。」

此文也引起不少網友共鳴，紛紛留言道「三個小孩算資產嗎？我把錢都花在他們身上了！」、「我想除了大企業跟執政黨官員，其他人都要去申請低收入戶了。」、「我和1263萬的距離，只差了一個萬、對不起我拖累大家平均所得。」、「算術平均數產生的偏誤」。

沒想到也意外釣出暢銷作家黃大米留言猛虧：「早就勸你要改嫁了。」劉芯彤則搭腔故意回說：「我先問一下，哪家婚姻介紹所比較實在。」