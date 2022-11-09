「魔獸」霍華將來台打職籃，這個好消息在國內籃壇掀起討論，P. LEAGUE+新北國王上季MVP，也是台北市職業籃球員職業工會理事長楊敬敏表示，站在工會及球員立場來看，覺得「魔獸」來台也是好事。

楊敬敏認為，有了霍華這個例子，相信或許也會讓有意願到其他國家打球的NBA球員，也會把台灣納入考慮的地點，至於是否希望球團也找尋一位像霍華這種等級NBA球星的加入，楊敬敏表示，以球隊上季外援湯瑪士對球隊的幫助來看，符合團隊需求應該會是球隊評估找哪位洋將的重點之一，不一定非大咖球星或是個人能力超強的球員不可。

霍華加入T1聯盟球隊，自己則是效力PLG球隊，僅管正式賽季不可能，但若有機會在籃球場上過招，楊敬敏也有期待，「畢竟跟頂級NBA球員交手，應該是每個籃球員的夢想。」

新北國王本周末主場開幕周，要為新球季啟程，楊敬敏說：「既然在主場作戰，肯定百分之百要留下勝利，球隊所有人都準備好了，相信對手也是，場上打了就知道！」