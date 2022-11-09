總統府提供

蔡英文總統今天接見英國國貿部副部長韓斯表示，臺灣在半導體尖端製造具有優勢，我們願意在半導體供應鏈重整上協助全球進行最佳的配置，也期待臺灣跟英國等民主盟友透過前瞻技術合作，相互投資，以及金融支持等方法，共同建立更具有韌性的全球供應鏈。她也希望臺英能簽訂投資貿易協定，並期待英國順利成為CPTPP成員並支持臺灣也成為會員。

蔡英文總統今天上午在總統府接見「英國國際貿易部貿易政策副部長韓斯訪團」表示，這幾年來，臺灣和英國在科技、能源、經貿以及智慧城市等領域，都不斷深化合作關係。面對後疫情時代的挑戰，臺灣在半導體尖端製造具有優勢，我們願意在半導體供應鏈重整上，協助全球進行最佳配置；也期待臺灣與英國等民主盟友，透過前瞻技術合作、相互投資以及金融支持等方法，共同建立更具有韌性的全球供應鏈。

她提到，今年「台英經貿對話會議」是全球疫情爆發以來，首度恢復實體舉行。相信將更有助於臺英雙邊，在各項重要經貿議題上的交流和合作。對於英方提出推動臺英「強化貿易伙伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），我們非常重視，也期待臺英雙方在ETP架構下，進一步促進貿易和相互投資。

蔡英文強調，我們的目標是強化臺英經貿互惠交流，希望臺英一起努力，促成雙邊簽訂投資貿易協定；也期待英國可以順利成為CPTPP的成員，並支持臺灣成為會員，共同促進更多經貿合作，創造雙方繁榮發展。

她感謝英國政府長期支持臺灣的國際參與，以及支持臺海的和平穩定，也恭賀剛上任的英國蘇納克首相，期盼在新政府的支持下，臺英關係能夠不斷提升，有更多的合作成果。

韓斯指出，臺英展開貿易對話已有25週年，其中4次貿易對話是由他親自主持，這是臺英雙邊合作關係的重要里程碑，也象徵著雙邊夥伴關係的成熟。疫情爆發以來，他是第一個訪問臺灣的英國副部長，這也是他回到英國國際貿易部後的首次國外訪問。

他肯定臺灣在前所未有的挑戰下達成的防疫成就，贏得了舉世欽佩。也非常感謝在疫情爆發初期，臺灣提供英國非常多的個人防護裝備。臺灣近期解除邊境管制，也讓此次「台英經貿對話會議」能夠以實體方式進行。

他說，自從他在2016年第一次主持「台英經貿對話會議」後，他見證了臺英之間的經貿關係更加緊密，去年貿易量就成長了近25％。臺英之間不僅只有經濟跟貿易關係，雙方都有強韌的民主與制度，「我們有很多共通點，也和其他理念相近的夥伴共同面對許多相似的挑戰」。

2022年第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27）本周正在舉行，他欣然看到臺灣已經在今年稍早提出淨零排放路徑，就像英國去年所提出的計畫一樣，英國也致力於盡量減少石化燃料的使用，並增加能源韌性。

他期待見證臺灣淨零排放路徑能取得成果，他們也非常支持臺灣在例如離岸風電等領域上的努力。他提到，昨天他到臺中去參訪離岸風場，英國在離岸風電方面的量能為全歐洲最大。

韓斯表示，他知道臺灣也非常關注「2030雙語國家政策」目標，他們和教育部持續商討相關的決策及支持框架，「希望在接下來幾周後，能將這項任務帶到下一個階段」。期待接下來進一步討論，讓英國與臺灣在各個領域能更緊密合作，共同因應未來的挑戰。