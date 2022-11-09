小虎隊出身的蘇有朋，近年演藝事業重心都放在大陸，近期參加大陸知名綜藝節目《披荊斬棘2》以冠軍出道，而身為好兄弟的吳奇隆想邀蘇有朋慶功吃飯卻遭拒，吳奇隆妻子劉詩詩也在近日訪問中透露其原因，讓眾人笑翻。

蘇有朋1988年與吳奇隆和陳志朋組成小虎隊，三人帥氣外表加上歌曲風歌清新且朗朗上口，收穫許多粉絲，當時可以說是紅遍兩岸三地，而蘇有朋除在1997年演出《還珠格格》，知名度再度上升，近年來也接拍多部戲劇，並開始擔綱導演及製作人。

今年蘇有朋與吳建豪、任賢齊及陳小春等32位男星於節目《披荊斬棘2》同台競演，在第一期節目中蘇有朋演唱小虎隊當年的經典歌曲《愛》，更與其他男星合唱《紅蜻蜓》，立刻掀起觀眾回憶，讓網友直呼「我的青春回來了！」最後他也不負眾望，順利奪下總冠軍，當時他也感性說道：「本來也沒有覺得，自己還有機會再站在唱跳舞台上了」。

然而，同為小虎隊成員且也為好兄弟的吳奇隆，在得知蘇有朋奪冠時，想邀約蘇有朋一同慶功，但沒想到卻慘遭拒絕，對此，吳奇隆妻子劉詩詩在某次訪問中透露原因，她說道：「蘇有朋說我們每次約他出去聚餐，不是帶他去相親，就是讓他去請客，還說這次奪冠是不是又一次想讓他買單，其實不是的，我是想告訴蘇有朋，下次有《披荊斬棘》這樣好的節目，不要忘記推薦吳奇隆，哈哈！」此話一出讓許多網友笑翻。