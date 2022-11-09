引發民進黨「黑道之亂」的民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因詐欺、販毒案遭起訴，一審台北地方法院將他判刑8年6月，上訴後，二審台灣高等法院9日開庭，趙認為一審判太重違反比例原則。

30歲的趙介佑在2014年加入民進黨，去年他涉毒及組織犯罪，外界質疑民進黨派系「黑道治國」， 兼任民進黨主席的蔡英文總統震怒，除向外界道歉外，也允諾改革。民進黨台北市黨部火速開除趙黨籍，趙父趙映光、姑姑趙心瑜也分別請辭黨職。

趙有毒品、槍砲等前科，是警方註記的北聯幫分子，警方偵辦一起 電信詐欺案，查獲6名車手在台北市金融行庫提領詐騙贓款，並發現 有人兼當「小蜜蜂」外送毒品，深入追查後發現，趙介佑不僅負責指 揮車手提款，還涉嫌販毒。

檢方起訴指控，男子陳威宇(同案被告、判刑14年6月)擔任詐團 控台，負責指揮車手頭趙介佑等人，陳男也提供3級毒品K他命，由趙 在微信軟體成立群組，指揮小弟外送毒品，其中有些小弟甚至未成年 。

台北地院審理後，斥責趙正值青壯，不思以正途賺取財物，竟加入詐騙及販毒組織，造成社會治安危害，考量趙男坦承犯行，犯後態度良好，且積極欲與被害人和解，依違反毒品危害防制條例及詐欺等47罪，判處8年6月徒刑。

另趙介佑參與犯罪組織，拘禁毆打被害人及糞逼債，台灣高等法院判囚2年，趙及檢方未上訴已確定。

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