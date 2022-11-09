頂著全年度第一位置來到「台灣大賽」，樂天桃猿卻陷入系列賽0勝3敗的絕對劣勢，主因就是前3戰得點圈打擊率僅1成25，相較於中信兄弟有3成14有明顯落差，今天除了要靠投手壓制外，更要期盼昔日「暴力猿」火力能夠復甦。

桃猿總教練曾豪駒在第3戰打線做出變陣，排出例行賽狀況最好時的打線，並說：「之前火不夠大，希望今天可以點起來。」無奈還是欠缺關鍵一擊，團隊雖敲出10支安打但僅得到2分，留下9個殘壘。

桃猿系列賽前3戰一共得到6分，主因就是在得點圈欠缺適時火力，16打數僅敲出2支安打僅打回2打點，相比兄弟前3戰得點圈35打數敲出11支安打、包含1轟，打回14打點，關鍵一擊能力有明顯落差。

陷入背水一戰的桃猿除了打擊要復甦外，投手也要能壓住氣勢正旺的「黃衫軍」，今天推出王溢正先發，過去他5次在總冠軍先發出賽都拿下勝投，桃猿要借助他一臂之力將戰線延長、拉回桃園。