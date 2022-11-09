民眾黨新竹市長候選人高虹安遭藍綠抹黑夾殺，黨主席柯文哲（圖）9日召開「民主抵霸(debug)、重新安裝」記者會，為高虹安發聲，痛批對手「沒品」，選風敗壞至此實在不可思議。（范揚光攝）

民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安遭到藍綠猛攻，今日也傳出昨於立法院質詢完後便因為身體不適送醫。民眾黨主席、台北市長柯文哲今被問及高虹安的狀況，柯文哲也說，高虹安長期睡眠不足，白天要跑行程晚上還要準備被抹黑要解釋的資料。柯文哲也痛批，這次選舉高等於承受了好幾個MG149的事件，「不要打的這麼沒品。」

民眾黨今舉辦「民主抵霸(debug)、重新安裝」記者會，為高虹安發聲，現場除柯文哲、選戰小組召集人蔡壁如、立院黨團總召邱臣遠、黨團主任陳琬惠、秘書長謝立功、中央委員、評議委員以及新科立委吳欣盈都到場。

被問及高虹安的身體狀況，柯文哲說，昨天早上有看到她，當時就跟她說立法院質詢不要去了，回去休息一下；柯文哲更表示，「昨天看到她還說衣服怎麼變這麼大件，整個人瘦了一圈」。柯文哲說，高虹安白天行程很多，每天這種抹黑攻擊，有時候晚上回去還要自己找資料，弄到兩三點，長期睡眠不足。

柯文哲痛批，這次選舉高虹安等於承受了好幾個MG149事件，他還是要說「不要打的這麼沒品」，這種打法會引起台灣人民反感，因為打的太超過了。

有媒體問及，高虹安能撐完選舉嗎？柯文哲回應，當然可以，「我38歲的時候都沒她那麼厲害」，當時MG149發生的時候他已經55歲了，有足夠的社會歷練可以應付；但高虹安會很沮喪，因為好學生的缺點就是問什麼一定要寫答案一定要回答，我有跟她說抹黑的幹嘛一定要給答案？