桃園鐵路地下化平鎮車站路段地下化今天動土，國民黨桃園市長候選人張善政批又是選舉動作，而國民黨立委呂玉玲更是在台上致詞時吐槽大站變小站，動土典禮一直辦。桃園市長鄭文燦說，包括鄭運鵬委員，或是桃園市的立法委員，都是對鐵路地下化有貢獻，國民黨執政張善政當副院長時代並沒有支持桃園鐵路地下化，這是鐵的事實。

鄭文燦說，在國民黨執政時代，張善政當副院長時代，當時毛治國的內閣，是不贊成地方政府提出鐵路地下化，因此拿了財務大石頭要給桃園擔，所以毛治國院長、張善政副院長並沒有支持桃園的鐵路地下化，當時張善政可能沒有想過要選桃園市長，所以他要求桃園負擔800多億，最後在蔡總統、蘇院長以及鄭運鵬委員的協調底下，終於逆轉，桃園市府只負擔200多億，這個過程誰有用心、誰沒有用心，誰挺桃園、誰不挺桃園，是非常清楚的。

鄭運鵬則說，國民黨的委員大概很懷念高架的台鐵改善，但他們希望的是地下段的動工，地下站的站體都在地下，所以平鎮朋友的需要、他們的運量都會在這個地下段來滿足，台鐵地下化的改善計畫也多了桃園醫院站、中原大學站、中路站，不但不會影響交通跟環境，而且有捷運的便利，會有更多生活上跟通勤上的方便，在地居民會支持這樣地下化的方案跟動工。

鄭運鵬也批評，張善政過去大概都不會體貼弱勢地區的需要，也不會體貼弱勢地區財務上面的發展，尤其對桃園他過去大概沒有想過今天會來桃園選舉，所以當時用高額的天文數字來讓桃園做了一個大阻礙，相信如果回想起來他現在會很後悔，當初為什麼不幫桃園多著想一點。