38歲黃姓男子與40歲的許姓男子合股經營中古車行，但2人因經營理念不合鬧拆夥，3月19日時，許男知道黃男行蹤後，帶著預藏的衝鋒槍到黃男用餐的火鍋店尋仇，直接對著黃男連轟5槍，黃男的右胸、右臂及頭部各中一槍，送醫後搶救回來。高雄地方法院依槍砲、殺人未遂罪判許男12年4月，可上訴。

許男與黃男合股經營中古車行，先是因為經營理念不合拆夥，許男又懷疑黃男在外散佈他積欠賭債的謠言，因此心生不滿。今年3月19日晚間9時許，許男到黃男用餐的火鍋店要求談判，但因談判破裂，許男直接將預藏的衝鋒槍拔出，黃男見狀馬上跑進火鍋店內的廁所躲藏。

許男也隨即追進火鍋店內，並敲打廁所的門，確認黃男躲藏在內後，持槍往廁所門板開槍，子彈穿破門板後射中黃男，黃男想開門逃跑，但許男又朝倒在地上的黃男開槍，造成黃男右胸、右臂、及頭部都中彈。

新興分局獲報後趕往現場，許男已逃逸無蹤，警方立即啟動專案小組，4小時後在大寮區找到許嫌車輛，並進行攻堅，許嫌當場被逮捕，警方也在車輛起出改造手槍2支與38顆子彈。

高雄地院審理時，許男坦承犯行，說明犯案動機為經營理念不合鬧拆夥導致，法官依槍砲、殺人未遂罪判許男12年4月，可上訴。