明年是兔年，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專表示，屬雞的人明年沖太歲，整體運勢會動蕩，生活各方面都可能出現變化，事業會比較多波折，需要低調行事，否則有可能升職的機會敗在人際關係上，另外感情和健康方面容易出現損耗、破壞，須冷靜面對。

艾菲爾表示，生肖雞明年在事業、感情上雖阻礙較多，但財運會大有斬獲，投資、彩券、房產可以一試，但切記量力而為，且事前要做好全盤規劃，加上本命年有凶星容易招致破財，最好是能購買保值物品來緩解破財。以下為艾菲爾對生肖雞明年事業、財運、感情、健康運勢所做的詳細解說。

▍整體運勢

生肖雞在明年與本命構成相沖，如果已經習慣安穩的生活狀態，那麼今年運勢會動蕩，將會引導你開始踏出舒適圈，有可能會換房子、事業更動、感情或婚姻有變化、也可能是生活中多了新生兒需要照顧，以變化的型態因應2023年的運勢，無論事業或財運方面，凡事量力而為、處事低調、避免有心人的算計，感情與健康都容易出現損耗、破壞，遇事請以平常心冷靜應對，別急著馬上回應而錯失應對良機。

▍事業運勢

生肖雞在事業方面會有較多波折，如果從事營銷策劃、業務的工作，遇事需要沉著應對，切勿任何風吹草動就衝動下決定，今年事業上不宜冒險，如果是賭性堅強的人，今年切勿以小博大，凡事量力而為、做好全盤準備與觀察才能行動、從容應對，職場上處事盡量低調，避免出風頭、也別過度與其對抗，否則有可能升職的機會敗在人際關係上，生肖雞因今年與本命年形成相沖，職場生活容易出差錯，常需要兩地往返，慶幸的是，若要請調到別的單位，是比較容易實現的。

▍財運運勢

財運方面大有所獲，不過是得運用自身能力所能賺取的錢財，投資、彩券、房產可試一試，不過還是老話一句量力而為、做好全盤準備才好運籌帷幄，否則容易失誤導致破財、甚至是招來危害，得不償失，偏財方面固然可一試會有好結果，惟本命年有凶星容易招致破財，最好是能購買保值物品來緩解破財，同時，財不露白，如有進財避免過度招搖，小心錢財被有心人算計。

▍感情運勢

生肖雞在感情方面得偏財助力，有利於男性姻緣與異性緣，惟與本命年構成相沖，即便大有機會結識異性，卻容易一波三折、彼此感情出現反覆並有第三者插足，關係波動起伏頻繁，造成彼此猜忌、破壞關係，男性有伴侶者，切忌心生異心，與別的異性別走的太近，小心破壞原有的伴侶關係，最後落得一場空，女性單身者，則別把理想型的條件設定過於嚴苛，否則難以遇到心靈契合、外在條件也相符的對象。

▍健康運勢

生肖雞在明年與本命年為相沖，又有凶星在側，今年易出現刀傷，避免尖銳物品，也要低調行事、別在外招惹是非否則容易諸事不順、身體因傷產生損耗、嚴重點可能會有牢獄之災，交通方面也要小心不宜疲勞駕駛、遵守交通規則，另外，生肖雞流年也不宜經常出入山林，恐怕會有無法預料的意外發生。