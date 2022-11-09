雪霸國家公園轄內有多座知名百岳，包括雪山主峰。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園轄內擁有名列國內百岳共19座，山友們在完成登高、登頂壯舉後，都可向雪管處申請紀念書，目前雪管處所使用的紀念書格式已用滿6年，雪管處將從11月25日起推出全新設計的登高、登頂紀念書，讓山友留下難忘的紀念。

雪管處表示，現行雪霸國家公園登頂、登高紀念書的背景圖樣，是自2016年採用至今已滿6年，雪管處為展現有別以往的設計風格，將於11月25日推出全新式樣，並持續提供即時核發及郵寄核發的申辦管道，讓山友造訪雪霸山岳的美好時光，得以典藏留念。

雪霸國家公園位於雪山山脈最主要的一段，主要的山峰由北至南包括大霸尖山、武陵四秀（品田山、池有山、桃山、喀拉業山）、雪山、志佳陽大山、大劍山、頭鷹山、大雪山等，三千公尺以上的高山就有51座，名列臺灣百岳者共有19座，吸引諸多山友慕名前來探訪。

雪管處指出，為了提供攀登園區百岳者能將登頂後的榮耀與感動留下回憶，雪管處從2005起即開辦雪山登頂、大霸尖山登高紀念書的製作服務，廣受山友喜愛及好評。這次登頂、登高紀念書的改版，透過手工繪圖方式來呈現雪霸國家公園區內的特色地質景觀，以及許多珍稀的野生動植物，將臺灣十大地景之一的「雪山圈谷」作為新版紀念書的背景，並結合細膩筆觸的櫻花鉤吻鮭、台灣冷杉、雪山馬蘭等動植物畫像，讓山友的登頂、登高影像融入栩栩如生的山域及生態景觀創作中，透過紀念書得以回憶與細數在雪霸山徑上的優美景緻，並回憶那艱辛卻又充滿成就感的攀登過程。

雪管處表示，雪霸國家公園登頂、登高紀念書的申辦管道，包括現場及電子郵件等2種方式，採現場申辦者，請於武陵遊客中心開館日下午4時前至2樓販賣部辦理，山友可以在現場立即拿到熱騰騰的紀念書。採電子郵件申辦者，請申請者以電子郵件方式傳送申請資料及登頂照片辦理，於確認內容及收到匯款後7日內可郵寄。