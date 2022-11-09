兄弟鬩牆街頭持球棒互嗆 10多名員警到場勸架

年約30歲的陳姓兄弟，因家庭觀念爆發口角，竟在大馬路上口角，27歲陳弟從車上拿出球棒，打破30歲陳兄轎車駕駛座玻璃，陳兄踩油門作勢要衝撞親弟，10多名員警到場勸架，所幸無人受傷，但過程中波及一旁停放機車，警訊後依社會秩序維護法偵辦移送。

警方表示，7日晚間10時許，民眾報案稱重慶北路2段「有人拿球棒砸車」，周邊巡邏員警立刻趕到現場，發現2名男子正口角糾紛，員警將兩人隔開戒護安全，

經瞭解2男子為親兄弟，因工作問題及家庭觀念產生口角衍生衝突，陳弟因情緒失控拿球棒砸毀陳兄駕駛之自小客車車窗，陳兄見狀即駕駛車輛欲衝撞砸車的陳弟，員警擔心兄弟2人又會爆發衝突，為使雙方冷靜，均先帶返所保護管束，家中長輩得知此事，也趕到派出所協調，兄弟2人均未提出刑事告訴。

陳兄駕駛車輛時有碰撞停放路邊的機車，警方依程序通知車主到場製作筆錄，陳兄答應賠償，因兄弟2人並無受傷也不提出刑事告訴，警方依社會秩序維護法加暴行於人及互相鬥毆規定偵辦移送，結束兄弟2人的一場鬧劇。