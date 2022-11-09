新北警方日前破獲台版柬埔寨詐騙集團，救出58名被虐者，發現3人遭虐死，昨（8）更流出一段20多人擠在淡水大樓小房間的影片，外界猜想詐團囚人目的到底為何？民嘴王瑞德直接點明，就是要「人頭帳戶」，詐團看準受害人急需用錢的心態，把受害者囚禁後除了盜取存款，還會要求辦網路銀行，再高價賣出帳戶。

王瑞德在節目「關鍵時刻」表示，不可諱言部分被害人因需錢孔急，有的人有正當工作的，有的沒有，被害人被騙說只要提供閒置的銀行、郵局帳戶和提款卡，就能拿到5至10萬，王瑞德直言「只有詐騙集團會買這種帳號！」該集團還會要求被害人辦網路銀行，據悉目前一個網路人頭戶喊價可多達十多萬至25萬。

外界猜想詐團囚人目的？民嘴王瑞德點明就是要「人頭帳戶」，詐團看準受害人急需用錢的心態，把受害者囚禁後當場要求辦網路銀行，再高價賣帳戶。（翻攝自YouTube頻道「關鍵時刻」）

王瑞德說，新北警方早在2007年、2008年，在淡水就曾破獲一起謀財害命的民宿，在5坪的空間囚禁8名街友，該集團從各個車站騙街友有工作機會，之後幫街友辦假結婚，並招待街友到大陸黃山旅遊，在伺機推人下山，賺取高達5千萬的旅遊平安險。

警政署長黃明昭嚴正重申，「掃黑幫、打詐欺，斷金流」是當前治安重點，刑事局也立刻開會、通令全國，展開打詐、掃黑專案。警政高層坦言，今年以來即有國內詐團囚禁人頭帳戶的案例，但演變成集中營、虐殺，卻是始料未及，目前要全力遏阻詐團氣燄，不能讓情況失控。