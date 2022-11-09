新北市中和區呂姓里長被爆賄選，他與劉姓妻子今年10月間涉嫌透過鄰長邀約選民到辦公室座談，並發放給選民裝有數盒牙線棒、棉花棒的禮品，新北地檢署近期指揮搜索，帶回呂男、劉女等4名被告、10名證人，檢方訊後諭知呂男、劉女30萬元、20萬交保。

新北地檢署檢察官周彥憑8日指揮調查局新北市調查處、中和警分局、移民署北區事務大隊新北市專勤隊，搜索呂男住處及辦公室以及共犯住處，查扣相關文書等物證。檢方指出，呂男和劉女為求當選，10月間曾透過簡姓、林姓鄰長邀約選民至辦公室進行座談， 涉嫌以數盒牙線棒、棉花棒行賄。

檢方訊後認為，呂男涉犯公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，因此諭知呂男、劉女交保，簡姓及林姓被告各交保5萬元。

新北地檢署呼籲，買票賄選涉犯重罪，必將嚴加查緝，請候選人切勿以身試法，民眾若知悉賄選行為，若發現賄選情事，也請踴躍撥打檢舉專線進行檢舉，司法機關對於檢舉人之身分均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。