曾飽受心因性暴食困擾的健美選手劉明毅，上周代表台灣遠征西班牙，參加IFBB國際健美總會世界錦標賽，勇奪男子形體組170公分級金牌。此面金牌是台灣在IFBB國際健美總會最高層級賽事史上第1面金牌，新竹縣政府隨即送上致賀，並將依《新竹縣績優運動選手及教練獎勵金實施要點》頒給9萬元獎勵金。

34歲的劉明毅曾受心因性暴食症所苦，有幾年處於暴瘦的狀態，幸虧健身帶給他正確的飲食和身材維持觀念，才逐漸好轉。劉明毅接觸健身領域至今7年，曾獲得多項賽事冠軍，光是今年就拿下WNBF TAIWAN TW5國際自然健美公開邀請賽總冠軍、全民運動會男子形體組健美第1級金牌、全國總統盃健美健身錦標賽暨世界盃國手積分選拔賽冠軍等榮譽。

新竹縣教育局指出，劉明毅上月才代表新竹縣，拿下全民運動會男子形體組健美第1級金牌殊榮，如今又遠征西班牙參加IFBB國際健美總會世界錦標賽，榮獲男子形體組170公分級金牌，成為竹縣之光。縣府將依《新竹縣績優運動選手及教練獎勵金實施要點》，頒給他9萬元獎勵金，教練4萬5000元獎勵金。

還未返台的劉明毅透過縣府表示，踏入健身產業後，也曾經歷多年職涯不順遂，在家人的支持陪伴下，持續走在健身這條道路上，才達成如今的成就。未來他還將計畫繼續挑戰高強度的比賽，也期待能再代表新竹縣、代表台灣參賽，爭取世界錦標賽連霸。