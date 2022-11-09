茭白筍農今年3月在田裡發現2隻凱門眼鏡鱷，如今下落不明。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

茭白筍農用大網子捕獲綠鬣蜥，已送往埔里消防分隊。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

農友推估遭棄養綠鬣蜥長約150公分、重約8公斤。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

綠鬣蜥沒有激烈反抗或想逃，民眾推估疑似被棄養。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮向善里一處茭白筍田，今年3月才發現2隻凱門眼鏡鱷，如今鱷魚下落成迷，該地主今天聘採茭白筍的女工準備下田工作，卻被長約150公分綠鬣蜥嚇得花容失色，地主獲悉用大網子捕獲綠鬣蜥，已送往消防分隊， 感慨說：「這隻綠鬣蜥體型不小，沒有激烈反抗或想逃，大概又是被棄養。」

綠鬣蜥是外來種，近年遭民眾棄養，因繁殖強，其族群在南部野外氾濫，造成生態危機，牠活動力強、破壞力大，常危害農作蔬菜，造成農損，甚至成立綠鬣蜥移除大隊除患，近年綠鬣蜥活動範圍由南向北擴大趨勢。

地主兒子無奈po文：「繼上次我媽看到鱷魚之後，這次我爸又抓到蜥蜴。」他說，僱用的女工準備下田採茭白筍，卻發現田埂上站著一隻長約150公分、重約8公斤的綠鬣蜥，女工嚇得驚叫奔逃，不敢再下田，他與父親用大網子合力捕獲綠鬣蜥，牠沒有逃跑及激烈反抗，推測應該是民眾棄養。

南投縣府農業處指出，綠鬣蜥在台灣的活動範圍原本僅限於南部，近年有往北擴張之勢，目前縣內通報綠鬣蜥均屬零星個案，研判可能是民眾棄養或是從外地移入；提醒民眾，若想飼養綠鬣蜥，一定要向戶籍所在地的縣市政府辦理登記，違者將處1至5萬元罰金，並得沒收。