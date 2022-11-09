永慶房屋幸福職場再獲肯定！繼日前5連霸獲得「亞洲最佳企業雇主獎」後，昨日(11/8)再度獲得由教育部體育署舉辦的「運動企業認證」標章，由永慶房屋副總經理黃俊傑代表領獎。

教育部體育署推動「運動企業認證」標章自2016年開辦，鼓勵企業推動運動、建立員工規律運動習慣，實現關懷員工的企業社會責任。永慶房屋首年就獲獎，成為台灣首家獲認證的房仲品牌，並且持續獲證、從未中斷效期！今年再度獲認證，更是金質榮譽榜的潛力企業。

永慶房屋多元運動賽事鼓勵員工動起來！

永慶房屋副總經理黃俊傑表示，永慶房屋不僅是協助客戶圓成家夢的推手，更是員工幸福的推手！公司推動人資政策時，都是從「讓員工幸福」為出發。永慶每年都會辦理運動賽事、鼓勵員工持續運動健身，維持均衡生活，以健康的身心狀態和公司並肩前行，希望夥伴在幫客戶圓滿成家的同時，也能在永慶擁有健康的圓滿人生！

永慶房屋持續為員工打造幸福、健康的職場環境。除了提供優渥的薪獎福利外，鼓勵員工培養運動健身的好習慣，年年舉辦籃球、壘球和羽球三大運動賽事，優勝隊伍皆能獲得獎勵，公司內也有各類運動社團，下班、假日員工揪團運動，不僅強健體魄、凝聚彼此間的感情，更能培養團隊合作默契，在球場跟職場上，都是合作無間的神隊友，讓工作、生活正向循環。

永慶房屋舉辦健走競賽，經紀人與鄰近門店的同事們組成大隊接力團隊，進行百人接力比賽。(圖/永慶房屋提供)

近幾年防疫考量取消過往的大型運動賽事，但永慶人的運動魂不減！自2020年開始舉辦結合線上與線下的健走競賽，引起熱烈迴響，參與人次屢創新高，高階主管們也積極率領員工參與，帶動公司整體運動風氣，更年年創下驚人紀錄！

2020年的健走賽，累積走了超過18萬公里，可繞地球赤道4.5圈，2021年的健走比賽更是1200人在15天中總計減重1200公斤！而今年9月第三次健走競賽，除了吸引近1300位員工熱情參與，共創下1億零700萬步的總步數，更有鄰近門店組成大隊接力團隊，進行百人接力比賽，趣味性十足。

「你的全力以赴 永慶力挺相助」 支持在地豐富運動賽事

為將運動企業的精神傳遞出去，永慶房屋長期投入推廣全民運動風氣，以實際行動力挺校園運動好手，2021年宣布贊助世新大學男子籃球隊500萬元獎學金，作為球隊擴編、招募之用，讓年輕球員專心朝目標前進，無後顧之憂安心打球全力朝冠軍之路衝刺！世新男籃也特別拍攝祝賀影片，恭喜永慶房屋獲得運動企業認證。

除了支持懷有運動夢想的年輕學子外，永慶也熱情協辦地方運動賽事，包括大型公益路跑、贊助「和平永慶籃球盃」、「天母盃足球賽」等等，與在地一起攜手推廣體育文化、提倡運動風氣，展現永慶房屋活力滿滿的精神。

舉辦籃球、羽球、壘球三大運動賽事，永慶房屋鼓勵員工培養運動健身的好習慣。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋幸福職場持續拓展企業版圖

教育部體育署鼓勵企業重視職工運動，落實關懷員工身心健康的企業社會責任，永慶房屋多項人資政策皆顯示對人才的重視，持續推動運動健康觀念，落實「聰明工作、健康生活」的企業理念，永慶房屋將會持續打造幸福健康的職場環境，為員工帶來精彩豐富的工作與生活，且持續擴大版圖徵才不間斷，歡迎更多有意投入房地產業的人一起加入永慶的行列。