東興國小所在的大湖鄉東興村村民9成都以栽種草莓維生。（謝明俊攝）

東興國小搭建草莓溫室成為數位課程的教室之一。（謝明俊攝）

東興國小學生透過溫濕度自動控制，學習數位科技課程。（謝明俊攝）

東興國小學生自拍攝行銷短片來行銷社區栽種的草莓。（謝明俊攝）

東興國小數位課程中還包括利用雷雕製造紀念小物，搭配行銷社區草莓。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉東興國小全校只有19名學生，卻是縣內唯一連續2年入選教育部數位學習深耕計畫的旗艦學校，校方以所處社區住民泰半都以種植草莓維生，特別設計以草莓種植、行銷為主題的數位學習課程，從建立栽種草莓自動管理控制的模型開始，到建置實驗草莓溫室，未來希望擴展以AI、AR等數位智慧科技來協助行銷草莓，將學問融入實際生活，讓學生們學習利用數位科技帶來全新的農業方案。

東興國小位處大湖鄉知名馬拉邦山腳的純樸小村落東興村內，全校學生只有19人，加入數位學習課程的學生共有13人，都是4、5、6等高年級學生，麻雀雖小，五臟俱全，東興國小為迷你偏鄉國小，卻能獲得審核委員的青睞，連續2年入選教育部數位學習深耕計畫，著實讓人刮目相看。

東興村民泰半以務農維生，9成以上都是栽種草莓，因此，草莓與全體師生的生活息息相關，從周邊生活發想，就是東興國小校長陳亭儒當初與老師們共同設計申請加入計畫的課程起源。

東興國小數位學習課程規畫的第1年，先從草莓栽種的設計模型開始，找出主要解決問題，如何讓草莓長的又大又好？影響因素包括了氣候異常、酸雨、連續高溫日照等，讓學生學習找出問題解決方案，接下來第2年就開始接觸自動化控制如何有助於草莓的栽種，校方並在家長的全力支援下，蓋起一間草莓溫室，透過全自動化的溫濕控制技術，以滴灌方式維持最適合草莓生長的溫濕環境，並以自動化天幕來控制草莓的日照程度。

東興國小入選這項計畫即將邁入第3年，校方接下來將提出透過數位科技AI、AR，並結合雷雕等跨域科技，讓學生以雷雕設計製作草莓造型的紀念小物或是包裝盒搭配草莓銷售，並由學生以AI技術教導遊客如何辨識出成熟的草莓，並以AR等方式製作行銷影片，透過網路傳播來行銷東興村的草莓。

東興國小陳亭儒表示，數位課程最重要的就是教給學生們觀念，把數位科技運用深化在學生腦中，未來有助於學生懂得如何以科技方法來解決實際生活問題，就是這項課程想要完成的目標。

由於東興國小已連續2年入選計畫，根據教育部當初規畫，入選計畫第2年的學校就必須擔任起母雞的角色，目前，東興國小已協助後龍鎮海寶國小加入這項數位課程，同時還將數位課程概念推廣至大湖鄉、卓蘭鎮多所偏鄉國小，以擴大數位課程計畫效應，全面提升苗栗縣偏鄉國小學生的數位教習機會。