曾沛慈(中)邀胡宇威(左)與羅宏正參加「曾心話大冒險」。（亞神音樂提供）

曾沛慈(中)邀胡宇威(左)與羅宏正參加「曾心話大冒險」。（亞神音樂提供）

曾沛慈跨行主持Podcast「曾心話大冒險」，今(9)日上線的第二集邀來與她有著14年交情的好友胡宇威、羅宏正，三人回憶起當年拍攝《終極三國》時會頂著戲裡的誇張造型在颱風天去唱KTV，或是「武虎將」總是在片場脫衣服的往事，現場笑聲不斷。大家還討論起如果將來離開演藝圈的夢想，羅宏正說想要拜師學中式甜點，胡宇威想要開餐車，曾沛慈一聽忍不住大叫：「你們如果一起開餐車，你們兩個會比餐點還要可口耶！」

曾沛慈與羅宏正的第一部戲劇作品都是《終極三國》，曾沛慈說，到現在還是常在訪問時被問到當年對胡宇威和羅宏正有什麼印象，「其實我當年對你們根本沒什麼好印象，因為每個人都會在我面前脫衣服。」兩個男生忍不住叫屈，表示當時天氣炎熱，戲服又厚，每個人都熱到長濕疹，當然一下戲就脫衣服。

《終極三國》拍攝期長達一年四個月，羅宏正記得拍攝期間經歷過三個颱風，原來當時因為演員人數眾多，往往凌晨三四點就開始化妝，再一起搭車去片場，就連颱風天也都是先集合化妝，再等製作人看天候狀況決定是否拍攝。所以只要因颱風停工放假，大夥兒就會吆喝著「走！去唱歌！」然後帶著誇張的戲中造型去KTV玩樂。

被曾沛慈問到若是將來不再從事演藝相關工作的話，會想要做什麼？羅宏正認真地說：「我想要當甜點師傅，去傳統糕餅店，找一個不嫌棄我這年紀的師傅拜師學藝。」很愛美食、料理手藝也備受朋友肯定的胡宇威，則是在認真評估過現在的市場環境之後，有著開私廚或是開餐車當廚師的夢想。曾沛慈一聽大笑：「你們兩個開餐車的話，會變成景點耶！而且你們的食物可以不需要那麼好吃，因為你們兩個比餐點還要可口！客人來了可能都只是想問老闆能不能合照。」

節目最後，兩位來賓向曾沛慈送上了真心的祝福，羅宏正祝福曾沛慈生活幸福，也很高興看到她在戲劇和音樂之外，又突破了podcast這個新的領域，結果被曾沛慈吐槽祝福內容太官方。胡宇威則對曾沛慈說：「我曾經對媒體說，妳是個值得被愛的女生，我是真心的這麼認為。希望妳在人生的新階段裡，與另一半珍惜彼此，開心幸福。」