大安農村目前正是波斯菊花海盛開的季節，農會歡迎民眾前往賞花拍照。(圖／大安區農會提供)

為讓偏僻地區休耕時農地美化，台中大安執行二期稻作之稻田轉作景觀作物營造農村花海，吸引眾多民眾打卡分享及留念。農會總幹事蔡建宗說，因二期稻作受東北季風影響，導致農民稻作收成有限，農民苦不堪言，農會積極協助為農民尋求方案，更配合政府休耕轉作政策補助，目前正是大安農村波斯菊花海盛開的季節。

蔡建宗表示，大安區111年第二期稻田轉作景觀作物營造農村花海活動，區內參與種植登記農友十分踴躍；農會員工下鄉與農友溝通、網路宣傳、戶戶夾報廣告宣傳、EDM及各區里重要路口布條大力宣傳。除芋頭、蔬菜等農作物轉作外，農會另尋二期稻作的番薯，透過健康種苗栽種，聘請專員指導，效果良好。

大安擁有大面積田園景色，更運用休耕時間種植觀賞繽紛花卉，植株萎凋後亦可耕入土壤花卉綠肥增加土壤繁殖活力，田間出現不少民眾賞花照相，還可供遊客或居民打卡分享，畫面不但增加友誼情境，更凸顯花海樣貌增加在地優美景色，五彩活力的花海飛揚，宛如脫俗少女彩裙搖曳在單調的稻田增添風采卓約，也讓大安農地花海盛開。

大安農會表示，大安到了秋冬，休耕的田間是呈乾枯環境，今年轉作景觀作物已脫胎換骨，觀光休閒中帶點務實農村精神。屆時往返西濱快速公路來客，或前來大安遊憩觀光的訪客，都能看到一望無際五彩繽紛的花海，享聞清新的花香，時下五彩的花海飛揚，宛如脫俗少女彩裙搖曳在單調的稻田增添風采卓約。